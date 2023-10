Simone Biles remporte le 6e titre du concours multiple aux championnats du monde et devient la gymnaste la plus décorée de tous les temps

Même un léger trébuchement vers la fin n’a pas pu arrêter Simone Biles. Moins de trois mois après son retour à la compétition, la superstar américaine revient une nouvelle fois au sommet de la gymnastique mondiale.

Biles a surmonté un problème tardif dans sa routine au sol après une performance par ailleurs dominante pour remporter le titre du concours multiple individuel aux championnats du monde pour la sixième fois vendredi. Cela a fait d’elle la gymnaste la plus décorée de l’histoire, deux ans après avoir mis sa carrière entre parenthèses pour se concentrer sur sa santé mentale après les Jeux olympiques de Tokyo.

Même pour quelqu’un qui est maintenant monté 21 fois sur le podium des Championnats du monde, cela a suffi à faire couler quelques larmes lors de la cérémonie de remise des médailles à Anvers – la ville belge où Biles a commencé sa collection de titres il y a dix ans à l’âge de 16 ans.

« En fait, vous ne me croirez jamais, mais j’ai quelque chose dans les yeux depuis environ quatre heures aujourd’hui que je ne pouvais pas sortir », a déclaré Biles. « Donc, chaque fois que je regardais le podium, si je lève les yeux, ça me frappe vraiment les yeux. »

Biles a alors reconnu qu’elle était émue.

« Parce qu’il y a 10 ans, j’ai gagné mes premiers championnats du monde. Maintenant, nous sommes de retour ici. C’était donc émouvant », a-t-elle déclaré. « Cela signifie tout pour moi, le combat, tout ce que j’ai investi pour revenir à cette place, me sentir suffisamment à l’aise et en confiance pour concourir. »

REGARDER | Biles remporte la médaille d’or du concours multiple :

Simone Biles remporte un 6e titre record aux Championnats du monde du concours multiple Vidéo en vedetteAprès deux ans d’absence, la gymnaste américaine Simone Biles a remporté un sixième titre de champion du monde du concours multiple, record féminin. Biles compte désormais 34 médailles aux championnats du monde et aux Jeux olympiques, ce qui en fait la gymnaste la plus décorée de tous les temps.

Biles a marqué 58,399 points à la poutre, au sol, au saut et aux barres asymétriques pour battre Rebeca Andrade, la championne en titre du Brésil, par 1,633 points. Le coéquipier américain de Biles, Shilese Jones, a remporté la médaille de bronze avec 56,332 points.

La Canadienne Ellie Black, âgée de 28 ans et originaire d’Halifax, s’est classée 16e avec 51,966 points.

C’était la 27e médaille de Biles aux championnats du monde – et la 21e d’or. Cela s’est produit deux jours après que la quadruple médaillée d’or olympique a mené les Américaines à une septième victoire consécutive record dans l’épreuve par équipe.

Et cela est survenu après une pause de deux ans après sa participation aux Jeux olympiques de Tokyo retardés par la pandémie, qui ont été en proie à un combat contre un blocage mental connu sous le nom de « les twisties ». On s’attendait à ce qu’elle se répète en tant que championne individuelle du concours multiple à Tokyo, mais s’est retirée de la compétition pour se concentrer sur son bien-être mental.

Elle a déclaré que les séances de thérapie et les exercices de respiration et de visualisation qu’elle pratique régulièrement depuis l’ont aidée à se rétablir.

« J’étais tellement plus nerveux pour les finales par équipe parce que c’est là que tout s’est passé [in Tokyo], donc j’ai été un peu traumatisé par ça. Alors aujourd’hui, je me suis sentie un peu plus détendue », a-t-elle déclaré. « Je suis donc heureuse que ce soit fini. »

Biles compte désormais 34 médailles aux championnats du monde et aux Jeux olympiques, ce qui fait d’elle la gymnaste la plus décorée de tous les temps – homme ou femme – lors des deux épreuves phares du sport, devant Vitaly Scherbo, retraité.

Ses six titres mondiaux au concours multiple égalent également le record de tous les temps,

« Chaque jour, j’essaie d’y penser, surtout en thérapie, lorsque nous en parlons », a déclaré Biles à propos de ses réalisations record. « Et je pense que c’est à ce moment-là que toutes les émotions surgissent. Et je pense vraiment à ce que j’ai fait et à ce que nous avons fait au sport et je fais avancer cela. Donc je pense que c’est vraiment excitant. Mais dans l’ensemble, je ne Je ne pense pas que cela me frappera jusqu’à ce que je prenne ma retraite, puis que je regarde en arrière et que je voie tout ce que j’ai fait.

Le seul incident de Biles est survenu juste à la fin, alors qu’elle était sur le point de terminer sa routine au sol. Après une performance presque parfaite, elle a trébuché vers la fin de sa routine alors qu’elle était sur le point d’entamer une séquence de sauts. Mais elle s’est rétablie avec style, et cela ne lui a pas coûté suffisamment de points pour lui voler l’or.

« Je sais que mes parents ont eu une crise cardiaque », a déclaré Biles à son entraîneur.

Encore un cran au-dessus

Avec les Jeux Olympiques dans moins d’un an à Paris, Biles est de retour à son meilleur niveau. Et malgré la concurrence féroce d’Andrade et de Jones, elle reste un cran au-dessus des autres – une décennie complète après le début de son règne.

« Elle est comme le vin, elle se bonifie avec l’âge », a déclaré son entraîneur Cécile Landi.

Après avoir annoncé son retour, elle a impressionné lors de l’US Classic début août puis a ajouté son huitième titre national quelques semaines plus tard. Elle participe cette semaine à ses premiers championnats du monde depuis 2019.

Biles a reçu la salve d’applaudissements la plus forte lors de la présentation de l’athlète, le nom d’Andrade étant également accueilli par de fortes acclamations.

Biles, Jones et Andrade ont participé à la même rotation, donnant le coup d’envoi de leur compétition au saut de cheval. Jones a pris un bon départ, réussissant un Yurchenko à double vrille avec un petit saut qui lui a valu 14,233 points.

Dans son justaucorps bleu, Biles a ensuite opté pour un saut Cheng – pas le Yurchenko Double Pike plus difficile dont elle a été la pionnière lors des qualifications par équipe – et a été presque parfaite dans son exécution, obtenant 15,100 points. Andrade, la tenante du titre, a également tenté un Cheng mais son exécution n’a pas été aussi bonne que celle de Biles et elle a dû se contenter de 14.700.

Même à son engin le plus faible, les barres asymétriques, Biles a quand même réussi un 14,333 qui la place en tête devant Andrade, qui après une longue attente a réalisé une superbe routine aux barres et a réduit l’écart avec sa rivale américaine à seulement 0,233 points avant de bouger. à la poutre.

Biles avait l’air un peu tremblante alors qu’elle montait sur la poutre, mais le reste de sa routine était excellent. Jones a fait une superbe démonstration pour passer à la deuxième place du classement général et a été chaleureusement serrée par Biles après son effort.

Andrade a rebondi hors des limites quelques secondes avant de terminer sa routine au sol, une dernière étape pelucheuse qui a gâché un spectacle par ailleurs brillant. L’erreur lui a coûté trois dixièmes de point, mais pas sa médaille d’argent.

REGARDER | Couverture complète de la finale du concours général féminin :

Championnats du monde FIG de gymnastique artistique : finale du concours général féminin Vidéo en vedetteRegardez la finale du concours multiple féminin aux Championnats du monde FIG de gymnastique artistique 2023 à Anvers, en Belgique.

Biles et Jones étaient fiers du fait que trois athlètes de couleur soient montés sur le podium.

« Nous avons eu notre podium noir de filles », a déclaré Biles. « Alors j’ai trouvé ça incroyable. La magie des filles noires. Donc, j’espère que cela apprendra à toutes les jeunes filles qu’on peut tout faire. »

Jones était d’accord.

« J’ai l’impression que parfois les jeunes filles se disent, oh, je ne peux pas le faire à cause de mon teint, mais croyez simplement en vous et tout est possible », a déclaré Jones.

La compétition de Biles se poursuit ce week-end avec les finales féminines du saut de cheval et des barres asymétriques samedi et les finales des exercices à la poutre et au sol dimanche.

La couverture en direct des mondiaux de gymnastique artistique se poursuit avec les finales individuelles par engin samedi à 8 h HE sur CBCSports.ca, l’application CBC Sports et CBC Gem.