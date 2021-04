La quintuple championne olympique Simone Biles, la gymnaste américaine la plus décorée de l’histoire, a annoncé vendredi qu’elle quittait Nike pour un nouvel accord avec le fabricant de vêtements Athleta.

«Je suis tellement excité pour mon nouveau partenariat @athleta !! Faisons ceci !! »Biles a tweeté en confirmant l’accord avec la marque de vêtements de sport pour femmes appartenant à Gap Inc.

Athleta a signé la star américaine du sprint Allyson Felix en 2019 et Biles a déclaré qu’elle attendait avec impatience un partenariat mettant l’accent sur la capacité à autonomiser les filles et les femmes.

« Je suis tellement excité », a déclaré Biles à NBC vendredi. « J’aurai ma propre ligne de vêtements de sport pour inspirer les filles avant et après leur carrière.

«Ils ont une plate-forme énorme et j’aime la façon dont ils m’inspirent à l’intérieur et à l’extérieur du gymnase et pas seulement en tant qu’athlète mais en tant que personne.

Biles a remporté des médailles d’or du concours multiple, par équipe, saut, exercice au sol et poutre d’équilibre aux Jeux olympiques de Rio 2016 et aux championnats du monde 2019 à Stuttgart.

Biles participera le mois prochain pour la première fois depuis les championnats du monde 2019 et dit qu’elle se débrouille bien à l’entraînement pré-olympique.

« Je travaille dans le gymnase de formation tous les jours pour cela », a déclaré Biles. « La formation se passe vraiment bien.

«Nous nous préparons pour notre première compétition ici dans un peu moins de quatre semaines. Je suis vraiment excité et heureux des opportunités. «

Biles a déclaré qu’elle prévoyait de lancer un nouveau mouvement de saut avant les Jeux olympiques de Tokyo.

«J’essaie simplement de consolider toutes mes routines et d’être préparée et confiante une fois que nous sommes arrivés», a-t-elle déclaré.

Alors que les Jeux olympiques devraient se dérouler sans spectateurs internationaux, Biles a déclaré qu’elle concourrait sans sa famille pour la première fois.

« Je suppose que c’est prévu de l’inattendu », a déclaré Biles. « Ce sera différent, mais je suis super excité que les Jeux olympiques auront même lieu. »

Biles est cinq fois champion du monde du concours multiple et six fois champion du concours multiple américain.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici