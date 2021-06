Simone Biles, plus prête pour la dernière journée des essais américains

Les Jeux olympiques de Tokyo sont dans moins d’un mois et les États-Unis consolideront leur équipe pour l’un des sports les plus populaires dimanche.

Simone Biles et le reste du terrain de gymnastique féminine clôtureront les essais de l’équipe olympique américaine au Dôme de l’America’s Center à St. Louis avec leur deuxième jour de compétition. L’événement se terminera par la nomination de l’équipe olympique féminine 2021.

L’équipe masculine a été annoncée samedi. Brody Malone, Yul Moldauer, Shane Wiskus, Sam Mikulak et Alec Yoder représenteront les États-Unis à Tokyo.

Une compétition féroce au jour 1 signifie qu’il reste encore beaucoup d’inconnues pour l’équipe féminine en dehors de Biles. Plusieurs gymnastes pouvaient raisonnablement prétendre à l’une des quatre places disponibles derrière Biles.

Voici tout ce que vous devez savoir avant le dernier jour des essais de gymnastique américains :

Classement du jour 1

Sans surprise, Biles a mené le peloton lors de la première journée de compétition vendredi, terminant les quatre premières rotations avec un score global de 60,565. Elle a obtenu plus de 15 points au saut, à la poutre et au sol, et 14,6 aux barres asymétriques. Biles a près de trois points d’avance sur son concurrent le plus proche.

La compétition est serrée pour les cinq prochains gymnastes, cependant. Sunisa Lee se dirige vers la deuxième journée en deuxième place, séparée de Jordan Chiles en troisième place par un peu plus d’un demi-point. Derrière Lee et Chiles dans le classement se trouvent MyKala Skinner, Grace McCallum et Kayla DiCello, qui sont toutes séparées de 0,200 ou moins.

Lee et Chiles étaient tous deux près du bas du peloton lors de l’exercice au sol vendredi, terminant respectivement 12e et huitième. Chiles a encouru une pénalité pour être partiellement hors des limites sur l’une de ses passes. McCallum a pris la deuxième place derrière Biles dans l’événement.

Comment un gymnaste peut faire partie de l’équipe

Les États-Unis enverront six gymnastes féminines à Tokyo : une équipe de quatre personnes et deux compétitrices individuelles.

Le premier aux essais – très probablement Biles – obtiendra automatiquement une place dans l’équipe olympique. Quiconque termine à la deuxième place peut faire de même si elle termine également parmi les trois premières dans trois autres épreuves, mais aucune des gymnastes ne remplit actuellement cette qualification. Les trois places d’équipe restantes seraient alors choisies par le comité de sélection.

Jade Carey a déjà remporté l’une des places individuelles grâce à ses meilleures performances au sol et au saut dans la série de Coupe du monde par épreuve individuelle. L’autre place individuelle restante sera attribuée par le comité de sélection.

Où et quand regarder

Olympic Channel diffusera les 30 premières minutes de la compétition féminine à partir de 20 h HE. La couverture passera ensuite à NBC à 20 h 30 HE, où le reste de l’événement et la cérémonie de nomination des équipes seront diffusés en direct. Les téléspectateurs peuvent également diffuser l’événement sur NBCOlympics.com ou NBC Peacock, la plate-forme de streaming du réseau.

