Simone Biles participera-t-elle aux Jeux olympiques de Los Angeles 2028 ? ‘On ne sait jamais’

Simone Biles est la gymnaste la plus décorée au monde, avec 11 médailles olympiques et 30 médailles aux championnats du monde.

Elle a reçu la Médaille présidentielle de la liberté et d’innombrables autres distinctions au fil des ans.

Biles a encore été honoré cette semaine, mais pour quelque chose qui n’a rien à voir avec la gymnastique. L’athlète considérée par beaucoup comme la GOAT de son sport dit qu’elle « ne pourrait pas être plus fière ».

Amis des enfants a rendu hommage à Biles en tant que « champion des enfants » lors du gala du 30e anniversaire de l’organisation jeudi soir à l’hôtel Casa del Mar à Santa Monica. Ambassadrice nationale des Amis des Enfants pendant cinq ans, Biles a reçu un collier personnalisé en or et saphir avec le logo de l’organisation en reconnaissance de son travail visant à aider les enfants confrontés au placement familial, à la pauvreté et à d’autres situations.

« Pour moi, c’est un honneur et un privilège de travailler si étroitement avec une organisation qui a la même passion et le même souci du placement familial et des enfants défavorisés », a déclaré Biles au Times lors d’un entretien téléphonique avant l’événement. « Les enfants étaient super excités – je viens de les voir dehors et cela m’a fait fondre le cœur. »

Né d’une mère alcoolique et toxicomane, Biles et ses frères et sœurs ont passé des années en famille d’accueil. Elle et sa sœur cadette, Adria, ont été adoptées par leur grand-père maternel, Robert Biles, et sa femme, Nellie, quand Biles avait 6 ans. Des années plus tard, alors que Biles cherchait à aider des enfants issus de milieux similaires au sien, son agent a trouvé Friends of les Enfants.

Simone Biles assiste au gala du 30e anniversaire des Amis des Enfants avec sa mère, Nellie Biles. (Jason Sean Weiss / BFA pour les Amis des Enfants)

Il s’agit d’une organisation nationale à but non lucratif qui fournit des mentors adultes aux jeunes, dès la maternelle et jusqu’à l’obtention du diplôme d’études secondaires. Selon le site Internet du groupe, 30 % des enfants participant au programme ont été placés hors de leur foyer et presque le même pourcentage de mentors ont également été placés en famille d’accueil.

« J’ai toujours été passionné par le placement familial parce que je sais exactement ce que ces enfants ont vécu et ce qu’ils traversent », a déclaré Biles, ajoutant que les enfants « ont juste besoin de quelqu’un qui les aime et croit en eux. Et c’est là que ça commence. Et c’est quoi [the organization is] faire, donner de l’espoir à ces enfants.

Bien que l’emploi du temps de Biles ne lui permette pas de servir de mentor pour le moment, elle dit que son rôle est « d’être une voix pour les sans voix et simplement de défendre ces enfants et l’organisation, de faire connaître leur nom et de développer leurs chapitres ». .»

Biles s’est également entretenu avec le Times sur divers sujets, notamment la sortie vendredi de la partie 2 du documentaire Netflix « Simone Biles Rising », les Jeux olympiques de Paris, son collier emblématique GOAT et si elle sera de retour à Los Angeles pour les Jeux olympiques de 2028.

(Les questions et réponses ont été modifiées pour plus de longueur et de clarté)

Vous étiez également là pour la première de Partie 2 de votre documentaire. Êtes-vous impatient de sa sortie ?

J’en suis vraiment excité. Beaucoup de gens sont venus me voir et m’ont demandé quand la deuxième partie sortirait, donc je sais que l’anticipation est là et qu’ils sont excités. Vous connaissez les résultats, mais vous ne savez pas ce qui se passe dans les coulisses d’un athlète professionnel, alors je suis ravi qu’ils puissent voir cette partie.

La deuxième partie concerne-t-elle le Jeux Olympiques de Paris?

Oui, juste pour qu’ils puissent le voir à travers mon point de vue et tout ce que nous traversons parce qu’il y a tellement de médias qui diffusent la compétition, mais pour l’avoir de nos yeux sur le terrain et d’un petit peu de près parce que mon Les entraîneurs étaient au micro. Je pense que c’est une expérience incroyable à partager avec tout le monde.

Comment c’était pour vous de voir ces images ? Était-ce une perspective différente pour vous aussi ?

Cent pour cent. Vous savez, chaque fois que je suis là-haut et que je participe à une compétition, c’est beaucoup de stress, puis de soulagement, puis d’excitation. Mais voir les images lues avec notre objectif personnel était incroyable et cela m’a ramené toutes les sensations et j’ai vraiment pu revivre cette expérience et l’apprécier.

Également pendant les Jeux olympiques, vous êtes en quelque sorte entré un peu dans le domaine politique lorsque vous avez tweeté : «J’aime mon travail noir.» Aviez-vous l’intention de faire un peu de politique ?

Eh bien, je ne pensais pas que ça allait exploser comme ça. Je pensais que c’était une blague et je pensais que c’était drôle, et je savais que les gens l’apprécieraient. Mais évidemment, à l’approche des élections, ce n’était pas mon intention. Je m’amusais juste aux Jeux olympiques et tout le monde en fait ce qu’il veut.

Avez-vous des idées sur la course à la présidentielle?

Pour le moment, je vais garder cela privé. Je veux dire, je suis sûr que mes abonnés savent quelles sont mes convictions, et nous allons donc en rester là.

Qu’est-ce que ça fait d’être considéré comme le GOAT ? On dirait que vous l’avez en quelque sorte adopté, avec le collier, le nom de votre tournée (Gold Over America Tour), etc.

Je pense que c’est juste drôle de jouer avec ça parce que les gens qui le disent l’adorent. Et les gens qui ne pensent pas que je suis le CHÈVRE le détestent encore plus. Donc c’est juste drôle pour moi. Je m’en fiche si vous ne pensez pas que je suis le meilleur de tous les temps. J’ai l’impression d’avoir été plutôt humble tout au long de ma carrière, donc je pense toujours qu’il y a des gymnastes incroyables qui ont ouvert la voie pour que nous puissions faire ce que nous faisons… Et je pense que nous avons ouvert la voie pour les jeunes générations. Je pense donc que c’est vraiment excitant et ce n’est en aucun cas moi qui marche la tête haute. Je m’en fiche. Je pense que c’est drôle et que les gens aiment le collier, donc c’est comme peu importe.

C’est un super collier. Nous avons fait toute une histoire rien que sur le collier.

Ouais. Tout le monde a adoré ça. C’était incroyable. Je ne pensais pas non plus que ça exploserait comme ça, mais c’était amusant à faire.

Vous devriez savoir maintenant que presque tout ce que vous faites va exploser.

(Rires) Ouais, j’ai remarqué ça. Je suis au courant. Je l’ignore simplement.

Votre tournée se termine bientôt ?

Oui, le 3 novembre à Détroit. Nous avons encore six arrêts. Nous y sommes presque. Nous sommes excités. Nous sommes tristes, mais tout le monde a vraiment apprécié.

Christine et Gary Rood, partisans de longue date des Amis des Enfants, présentent à Simone Biles, au centre, un collier personnalisé jeudi à Santa Monica. (Jason Sean Weiss / BFA pour les Amis des Enfants)

Avez-vous des projets pour la fin de la tournée ?

Je vais faire une pause. je vais aller soutenir mon mari [Chicago Bears safety Jonathan Owens]. Leur saison vient de débuter il y a quelques semaines, donc être là en personne pour les soutenir va être, pour moi, incroyable.

Désolé, mais je dois demander : vas-tu revenir à Los Angeles en 2028?

Es-tu?

Moi? Euh…

(Rires) Vous voyez ? On ne sait jamais ce qui peut arriver dans quatre ans. Je dois attendre et voir.