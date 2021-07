Simone Biles parle psychologue, Ginny Fuchs sur TOC

Les athlètes partagent l’importance de garder leur santé mentale sous contrôle tout en s’entraînant pour l’or olympique avant les jeux de Tokyo.

La gymnaste américaine Simone Biles donne la priorité à sa santé mentale chaque fois qu’elle en a besoin, a-t-elle déclaré au magazine Health en juin.

« Pendant un certain temps, je voyais un psychologue une fois toutes les deux semaines, raconte-t-elle. « Cela m’a aidé à me mettre en phase avec moi-même pour que je me sente plus à l’aise et moins anxieux. »

La boxeuse américaine Ginny Fuchs a déclaré à USA TODAY qu’elle avait lutté contre le TOC presque toute sa vie.

Fuchs a été diagnostiqué pour la première fois en huitième année, mais dit que les quatre dernières années ont été « les pires qu’il n’ait jamais été ».

« J’ai un excellent groupe de soutien qui m’a aidé au fil des ans à rester forte, à rester concentrée et à surmonter mes batailles de TOC tous les jours », dit-elle, ajoutant qu’elle passe des appels Zoom avec un thérapeute deux fois par semaine.

Sakura Kokumai, karatéka américaine, dit que la pandémie lui a appris à se concentrer davantage sur la santé mentale.

« J’ai appris qu’au cours de cette année, j’ai tendance à m’entraîner par moi-même et à comprendre les choses par moi-même, mais j’ai réalisé l’importance de tendre la main aux gens et de simplement en parler », dit-elle. « Réaliser qu’il est normal de demander de l’aide parfois. »

April Ross, joueuse américaine de beach volley : « Je pense que la santé mentale est énorme, et c’est une de mes grandes préoccupations depuis environ cinq ans … Je crois que la santé mentale se traduit par la santé physique et la performance. »

Ross a ajouté qu’elle prend le temps de méditer et de tenir un journal.

Noah Lyles, sprinteur américain, ajoute « La santé mentale fait simplement partie de la vie. Tout comme la raison pour laquelle vous allez chez le médecin est de vous assurer que votre corps va bien, la raison pour laquelle vous allez chez un thérapeute ou vous parlez à quelqu’un est de vous assurer que votre esprit va bien.

Le coureur olympique de BMX Connor Fields a souligné l’importance du sommeil lors d’une table ronde organisée par Team USA l’année dernière.

« Certaines des choses qui se produisent lorsque vous faites un pas de trop, c’est que vous courez un risque plus élevé de tomber malade ou de vous blesser ou de faire quelque chose comme ça. C’est là que le sommeil est si important », a-t-il déclaré.

Contribution : Brian Munoz, Scott Gleeson et Tom Schad, USA AUJOURD’HUI

