TOKYO – Simone Biles ne participera pas au concours général olympique.

Jade Carey remplacera Biles dans la compétition jeudi, a annoncé USA Gymnastics dans un communiqué. Le retrait de Biles du concours général, où elle est la médaillée d’or olympique en titre, survient un jour après son retrait de la finale par équipe après une épreuve mardi.

USA Gymnastics a déclaré que Biles ne concourrait pas afin qu’elle puisse se concentrer sur sa santé mentale et continuerait d’être évaluée pour déterminer si elle participerait ou non aux finales de l’événement la semaine prochaine.

MISES À JOUR EN DIRECT :Toute l’action du Jour 5 des Jeux Olympiques

NE MANQUEZ JAMAIS UNE MÉDAILLE : Inscrivez-vous maintenant à notre newsletter olympique

TEXTE AVEC NOUS AUX JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO : Abonnez-vous aux textes, où nous serons votre guide officiel des Jeux

« Nous soutenons de tout cœur la décision de Simone et saluons sa bravoure en donnant la priorité à son bien-être », a déclaré USA Gymnastics dans un communiqué. « Son courage montre, encore une fois, pourquoi elle est un modèle pour tant de personnes. »

Biles s’est retiré de la compétition par équipe mardi soir après le saut, la première épreuve des Américains. Elle avait sauté sur un Amanar lors des échauffements et avait fait de même au moment de la compétition. Le saut périlleux à 2 ½ vrilles est l’un des sauts les plus difficiles à faire, mais il est si naturel pour Biles qu’elle pourrait probablement le faire cinq minutes après être sortie du lit.

Elle avait l’air au bord des larmes en quittant le podium, et l’entraîneur Cécile Landi est immédiatement allé mettre un bras autour de ses épaules. Biles a pu être vu en train de discuter avec le médecin de l’équipe, le Dr Marcia Faustin, pendant plusieurs minutes avant que les deux ne quittent le terrain de compétition.

Biles revint quelques minutes plus tard. Après avoir serré ses coéquipiers dans ses bras, elle a enlevé ses poignées – signalant qu’elle ne ferait pas de barres asymétriques – et a enfilé son pantalon d’échauffement. USA Gymnastics a annoncé peu de temps après qu’elle se retirait.

« Je suis toujours aux prises avec certaines choses », a déclaré Biles par la suite. « C’est juste nul quand tu te bats avec ta propre tête. »

Biles est resté au sol pour encourager le reste des Américains à la fin de la compétition. Les États-Unis ont remporté la médaille d’argent, la première fois depuis les championnats du monde de 2010 qu’ils n’ont pas réussi à remporter l’or aux championnats du monde ou aux Jeux olympiques.

Biles s’est qualifié pour les quatre finales par événement et serait favori pour remporter l’or sur trois d’entre eux. Le saut de cheval, où elle est championne olympique et du monde en titre, et les barres asymétriques sont dimanche. Le sol, où elle est également championne olympique et championne du monde en titre et a deux compétences qui portent son nom, est lundi. La poutre, où elle est championne du monde et médaillée de bronze 2016, est mardi.

Biles est de plus en plus ouverte sur ses problèmes de santé mentale. Elle a dit qu’elle aussi avait été agressée sexuellement par Larry Nassar et qu’elle continuait à faire face au traumatisme qui en a résulté. Elle a également exprimé son inconfort à l’idée d’être la plus grande star des Jeux olympiques de Tokyo maintenant que Michael Phelps et Usain Bolt sont à la retraite.

« Je ne m’amuse pas aussi beaucoup », a déclaré Biles, commençant à pleurer. «Ces Jeux Olympiques, je voulais que ce soit pour moi. Je suis entré et j’ai senti que je le faisais toujours pour d’autres personnes. Donc ça me fait juste mal au cœur que de faire ce que j’aime m’a été en quelque sorte retiré, pour plaire aux autres.