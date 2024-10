Simone Biles montre ses sous-vêtements dans une audacieuse robe transparente à 4 500 $ lors de la première de Netflix

Simone Biles montre tout – à la fois dans son documentaire et dans la robe audacieuse du tapis rouge qu’elle portait lors de la première.

L’olympienne, 27 ans, a montré son look audacieux le mercredi 23 octobre lors de la première à Los Angeles de son documentaire Netflix Simone Biles Rising Part 2.

La gymnaste a affiché sa silhouette dans la robe en maille à 4 500 $ de Galia Laha, qui comportait un panneau orné de fleurs sur le buste ainsi qu’une longue jupe transparente noire risquée.

Lorsque la 11 fois médaillée olympique a enfilé sa robe, des aperçus effrontés de ses sous-vêtements étaient visibles.

L’athlète de classe mondiale a accessoirisé son look avec un simple collier en argent et un bracelet à chaque poignet.

L’olympienne, 27 ans, a montré son look audacieux le mercredi 23 octobre lors de la première à Los Angeles de son documentaire Netflix Simone Biles Rising Part 2.

Biles participe actuellement à sa tournée Gold Over America avec ses coéquipiers Jordan Chiles, Jade Carey et Hezly Rivera. Ensemble, ils transmettent leur succès des Jeux olympiques d’été de Paris à travers le pays, se produisant à travers le pays lors d’une tournée des arènes dans 30 villes.

La gymnaste américaine la plus décorée a révélé que sa partie préférée de la tournée – qui a débuté à la mi-septembre – était de passer du temps avec ses coéquipières.

« Je pense qu’il s’agit de créer des liens avec les autres acteurs en dehors du gymnase, car évidemment, ce que nous faisons à l’intérieur du gymnase est vraiment incroyable et c’est ainsi que nous communiquons habituellement, mais à l’extérieur, aller dîner, apprendre la personnalité de chacun a été vraiment amusant », a-t-elle déclaré. Personnes à la première.

Les médaillés de bronze par équipe olympique américaine Paul Juda, Brody Malone et Frederick Richard joueront également aux côtés de leurs homologues féminines médaillées d’or.

Biles a été rejointe par son mari, le gardien des Chicago Bears Jonathan Owens, la semaine dernière lors de l’étape de la tournée à Austin, au Texas.

Owens était de la partie alors que les Bears sont au revoir cette semaine. Cela a laissé suffisamment de temps au couple marié pour partager quelques clichés de leur séjour dans le Lone Star State – alors que la tournée se tournait vers la ville natale du couple, Houston.

Biles a publié un instantané de son histoire Instagram d’elle et Owens se tenant la main à Austin avec la légende « Quand mon mari arrive en tournée » ainsi que quatre émojis au cœur blanc.

L’équipe se rendra ensuite à Cleveland, Indianapolis, Louisville, Greensboro, Caroline du Nord et Cincinnati avant de terminer la tournée à Détroit le 3 novembre.

Lorsque la 11 fois médaillée olympique a enfilé sa robe, des aperçus effrontés de ses sous-vêtements étaient visibles.

Lorsque la 11 fois médaillée olympique a bougé dans la robe, on pouvait apercevoir ses sous-vêtements.

Le voyage de Simone Biles à Paris sera présenté dans les prochains épisodes de sa série Netflix

La série « Simone Biles Rising » a déjà sorti deux épisodes sur Netflix en juillet, et deux autres à l’automne.

Les épisodes déjà publiés détaillaient le séjour de Biles à Tokyo et son retour à sa forme optimale pour Paris.

Deux autres épisodes montreront sa course légendaire aux Jeux olympiques de cet été.

«Nous allons tous la regarder sur le terrain de jeu. Mais ce sont deux heures sur cinq ou six jours, alors à quoi ressemble le reste du temps ? la productrice Katie Walsh a déclaré à PEOPLE.

« Cela a été génial de pouvoir être une mouche sur le mur et de le vivre un peu à travers ses yeux, ce qui, je veux dire, il n’y a pas de meilleure personne avec qui vivre les Jeux olympiques », a poursuivi Walsh.

L’un des moments attendus du documentaire est celui qui a suivi l’entrée officielle de Biles dans l’équipe olympique cette année, précédant ses débuts à Paris.

« C’est là que tous les athlètes vont chercher leurs cadeaux et tous les cadeaux, et nous avons pu la rencontrer là-bas », a ajouté Walsh. « Nous devons vivre toute l’expérience avec eux en essayant les vêtements, en obtenant les tenues des cérémonies d’ouverture et de clôture, les combinaisons qu’ils porteront sur le podium s’ils remportent une médaille. »