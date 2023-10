Simone Biles mène les États-Unis à un 7e titre par équipe aux championnats du monde : NPR

basculer la légende Virginie Mayo/AP

ANVERS, Belgique — Menées par Simone Biles, les Américaines ont remporté mercredi soir un septième titre consécutif par équipe aux championnats du monde de gymnastique.

L’équipe américaine composée de Biles, Shilese Jones, Skye Blakely et Leanne Wong a totalisé 167,729 points pour devancer le Brésil et la France.

L’équipe américaine a gagné avec une marge de 2,199 points, la finale s’étant avérée plus serrée que prévu après que les Américains aient réalisé une performance dominante lors des qualifications.

Les femmes américaines ont remporté l’or dans l’épreuve par équipe à chaque championnat du monde comprenant une compétition par équipe depuis 2011. Leur victoire à Anvers a brisé l’égalité avec les hommes chinois pour la plus longue séquence de titres par équipe consécutifs et a fait de Biles la gymnaste la plus décorée du pays. histoire.

Biles compte désormais 26 médailles aux championnats du monde, dont 20 d’or, pour accompagner ses sept médailles olympiques, dont le titre olympique de 2016. Ses 33 médailles combinées lors des deux plus grands événements sportifs sont une de plus que ce que Larisa Latynina, de l’Union soviétique, a réalisé.

L’équipe américaine a surmonté une frayeur précoce lorsque Joscelyn Roberson a été forcée de quitter l’événement avant même que celui-ci ne commence après qu’elle ait semblé se blesser à la cheville alors qu’elle s’échauffait au saut de cheval. Elle a été aidée à sortir du tapis et remplacée par Wong.

Jones a ensuite lancé la compétition en douceur pour les Américains avec un Double Twist Yurchenko, avec seulement un petit saut. Wong a répondu à l’appel de dernière minute avec un effort propre avant que Biles n’opte pour le coffre-fort « Cheng » légèrement plus sûr plutôt que pour le coffre-fort « Cheng » légèrement plus sûr. Yurchenko Double Pike qu’elle a réalisé lors des qualifications dimanche.

Les Américains ont récolté 42,966 points et se sont classés deuxièmes derrière la Chine après la première rotation suite à l’excellente prestation des gymnastes chinois aux barres asymétriques.

Biles et ses coéquipières ont ensuite battu les performances de leurs adversaires chinoises aux barres en prenant la tête du classement général avec une marge de 1,467 points. Ils l’ont encore augmenté un peu après la poutre, alors que Biles a compensé le modeste 11,700 que Wong a reçu en marquant 14,300 avec une routine solide.

Biles a clôturé une soirée réussie pour l’équipe américaine avec une routine au sol spectaculaire récompensée par un 15,166.