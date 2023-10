Simone Biles mène l’équipe féminine américaine de gymnastique à l’or mondial après la blessure d’une coéquipière

Biles sera rejoint par Jones dans les finales du concours multiple, au sol, aux barres asymétriques et à la poutre. Roberson s’est également qualifiée pour la finale du saut de cheval, mais l’état de sa blessure n’a pas encore été annoncé.

La victoire par équipe est intervenue après que les Américaines ont dominé le tour de qualification, avec deux athlètes se qualifiant pour chaque finale. Biles s’est qualifiée à la première place pour les finales du concours multiple, du saut de cheval, du sol et de la poutre et à la cinquième place pour la finale aux barres asymétriques, qui est considérée comme son épreuve « la plus faible ».

« Personne ne veut de ces médailles », a plaisanté la commentatrice de NBC et médaillée d’argent olympique de 2008, Samantha Peszek, lors de l’émission Peacock.

L’équipe de Grande-Bretagne, qui a participé à la finale par équipe en tant que favorite pour la médaille d’argent, a enregistré trois chutes dans une performance qui l’a fait sortir du podium. Les autres équipes en lice pour une médaille – le Brésil et la Chine – ont chuté respectivement à la poutre et au sol, ouvrant la porte à la France pour se battre pour une médaille. C’était la seule équipe à n’avoir subi aucune chute aujourd’hui.

Après une rotation exceptionnelle des barres pour l’équipe américaine, Wong est tombé de la poutre, entraînant une déduction complète de points. La routine a marqué un score brutal de 11,700, mais les routines avec succès de Jones et Biles les ont maintenus à la première place avant la quatrième et dernière rotation.

Shilese Jones , le médaillé d’argent du concours général mondial 2022 , a démarré l’équipe américaine avec un solide Yurchenko à double vrille au saut. Wong a exécuté le même saut après un très bref échauffement, consolidant ainsi sa place dans l’équipe en tant qu’athlète fiable à la rigueur. Biles n’a pas participé à son nouveau saut à double brochet Yurchenko, mais a opté pour un Cheng – le même saut sur lequel Roberson est tombé lors des échauffements – et a obtenu un 14,800.

Bien qu’elle ait concouru avec seulement quatre gymnastes au lieu de cinq, l’équipe américaine a terminé avec plus de deux points d’avance sur l’équipe médaillée d’argent, Brésil. Il s’agit de la première médaille mondiale par équipe du Brésil, dirigée par la championne du monde en titre, Rebeca Andrade. L’équipe de France a remporté la médaille de bronze, sa première médaille par équipe depuis 1950.

Sa coéquipière, Leanne Wong, a remplacé Roberson au saut de cheval et au sol. Wong prévoyait initialement de participer à une seule épreuve – la poutre – et a livré des routines d’embrayage à la place de Roberson dans un délai extrêmement court.

La compétition a commencé sur une note difficile pour l’équipe américaine, avec Joscelyn Roberson, qui s’entraîne aux côtés de Biles au World Champions Center à Spring, au Texas, blessure lors des échauffements et être emporté hors du podium avant la première rotation. Roberson a semblé atterrir sous un angle faible tout en échauffant un saut difficile appelé « Cheng », que Biles exécute également.

Cette victoire marque la septième victoire consécutive aux championnats du monde pour l’équipe américaine et la 26e médaille mondiale pour Biles.

La championne olympique en titre de la compétition par équipe, la Russie, était banni de participer aux championnats du monde pour la deuxième année consécutive en raison de la guerre en cours en Ukraine. C’était la dernière occasion de qualifier une équipe pour les Jeux olympiques de 2024, et l’absence de l’équipe russe ici la rend désormais inéligible pour concourir à Paris.

Lors du tour de qualification dimanche, Biles est devenue la première femme à réussir un nouveau saut, le double carpé Yurchenko, obtenant avec succès la compétence qui porte son nom dans le code de pointage. Il a reçu un score de difficulté de 6,4 – le plus élevé de tous les sauts de saut en gymnastique féminine – et s’appellera « Biles II », car il s’agit de sa deuxième compétence originale sur l’agrès.

Ces championnats se déroulent dans la même ville et au même endroit où Biles a fait ses débuts internationaux et remporté son premier titre mondial il y a 10 ans à l’âge de 16 ans. La ronde de qualification dimanche a marqué son retour à la compétition internationale après avoir lutté avec les « rebondissements » et tiré sur plusieurs épreuves aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021.

« Je pense que nous devons être un peu plus prudents dans la façon dont nous faisons les choses », a-t-elle déclaré récemment dans un communiqué. entretien avec l’émission « TODAY » de NBC. « Tout ce que nous faisons jusqu’à [Paris 2024] est très intentionnel. Nous avons en quelque sorte joué au plus bas cette fois, en nous assurant que mentalement et physiquement soient tous deux intacts.

Biles a pris une pause de deux ans dans le sport, durant laquelle elle marié Le joueur de la NFL Jonathan Owens s’est concentré sur « être intentionnel, suivre une thérapie et s’assurer que tout est aligné pour que [she] peut faire [her] meilleure au gymnase, sois une bonne épouse, une bonne fille, une bonne amie, toutes les bonnes choses.

La finale du concours général, dans laquelle Biles et Jones concourront pour les médailles individuelles du concours multiple, sera diffusée en direct sur Peacock le 6 octobre. Les finales individuelles par engin pour le saut de cheval et les barres asymétriques sont prévues le 7 octobre et les finales à la poutre et aux barres asymétriques sont prévues le 7 octobre. les finales au sol sont prévues pour le dernier jour de compétition, le 8 octobre.