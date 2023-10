Simone Biles mène l’équipe féminine américaine au titre de championne du monde de gymnastique | Actualités d’athlétisme

L’équipe américaine dirigée par Biles remporte le titre mondial avec un score combiné de 167,729 devant le Brésil, deuxième (165,530), et la France (164,064), troisième.

La gymnaste américaine Simone Biles a remporté son 20e titre mondial alors qu’elle poursuivait son retour après une pause de deux ans pour mener les États-Unis à une septième médaille d’or consécutive par équipe féminine aux championnats du monde de gymnastique à Anvers, en Belgique.

Les femmes américaines ont remporté mercredi leur septième titre consécutif par équipe et Biles, 26 ans, a remporté sa 33e médaille aux championnats majeurs – aux championnats du monde et aux Jeux olympiques – pour faire d’elle la gymnaste la plus décorée de tous les temps.

Et il était tout à fait approprié que cela se déroule à Anvers, la ville portuaire où Biles s’est fait connaître sur la scène internationale il y a 10 ans en remportant son premier titre mondial en 2013.

« Ce n’était pas le meilleur jour de l’équipe américaine », a déclaré Biles aux journalistes.

« C’est fou, on s’en est quand même sorti. Je suis donc vraiment très fière de l’équipe », a-t-elle déclaré.

L’équipe américaine composée de Biles, Shilese Jones, Skye Blakely, Joscelyn Roberson et Leanne Wong a totalisé 167,729 points pour remporter l’or devant le Brésil (165,530) et la France qui a remporté le bronze (164,064).

Rattrapez les champions du monde! 🥇 #Anvers2023 | #RoadToParis2024 – Les Jeux Olympiques (@Olympics) 4 octobre 2023

« Elle est la leader, elle a quelqu’un de si inspirant et si encourageant… L’équipe américaine s’est réunie et nous avons fait ce que nous devions faire ce soir », a déclaré Jones, son coéquipier de Biles.

Biles a fait un retour impressionnant depuis les JO de Tokyo en 2021. Arrivée au Japon comme grande favorite grâce à ses quatre médailles d’or remportées cinq ans plus tôt à Rio de Janeiro, Biles s’est effondrée au vu et au su du public mondial, se retirant de quatre des JO de Tokyo. les cinq finales.

Elle a expliqué qu’elle luttait contre les « twisties », un blocage mental temporaire qui fait que les gymnastes perdent la notion de leur position dans les airs, avec un risque de blessure à l’atterrissage.

A Anvers, elle semble cependant reprendre sa carrière sur les rails.

Les Américaines ont remporté l’or dans l’épreuve par équipe à chaque championnat du monde comprenant une compétition par équipe depuis 2011. Leur dernière victoire a brisé l’égalité avec les hommes chinois pour la plus longue séquence de titres par équipe consécutifs.

Les 33 médailles combinées de Biles lors des deux plus grands événements sportifs sont une de plus que ce que Larisa Latynina, de l’Union soviétique, a réalisé. Et elle pourrait prolonger ce total puisqu’elle est toujours en lice pour cinq autres podiums à Anvers.

La Russie a été exclue de l’événement d’Anvers en raison des sanctions imposées par la Fédération Internationale de Gymnastique (FIG) à la suite de la guerre contre l’Ukraine.

En l’absence de leurs rivaux russes – les champions olympiques en titre – l’équipe américaine était grande favorite.