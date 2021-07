Simone Biles, les règles de notation de la gymnastique olympique et pourquoi elle est constamment soulignée

En tant qu’enfants, on nous dit souvent que nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Je suppose que nous sommes d’accord pour tromper les enfants parce que c’est un mensonge complet. Peu importe à quel point nous essayons, il y a des choses que Simone Biles peut faire qu’aucun de nous ne réussira jamais.

Au cours des huit dernières années, Biles a dominé la compétition, remportant quatre médailles d’or olympiques et 19 médailles aux championnats du monde et obtenant quatre manœuvres portant son nom. Elle n’a pas perdu de compétition majeure depuis ses débuts en 2013, à une époque où Barack Obama était encore président. Son talent pour le tumbling fort combiné à l’exécution a fait d’elle une gymnaste transformatrice et inégalée – elle a pris un sport qui est jugé à la décimale et gagné par tous les points.

Aux Jeux olympiques de cette année, elle sera à nouveau la grande favorite. À moins de se blesser ou de se faire enfermer dans sa chambre d’hôtel par un rival jaloux, rien ne pourrait empêcher Biles d’ajouter à son total de médailles d’or.

Par conséquent, le scénario de Biles cette année ne consiste pas à savoir si elle gagnera, mais si ses compétences seront pleinement appréciées. Plus précisément, la controverse est que Biles fait des mouvements que peu de gymnastes, voire aucun, peuvent faire, y compris ses collègues masculins. Mais au lieu d’obtenir tous les points pour ses mouvements, elle et ceux qui regardent le sport ont l’impression que les juges ne la notent pas équitablement et ne lui donnent pas la valeur qui leur revient. Avec la domination globale de Biles, manquer quelques dixièmes ici et là peut sembler insignifiant. Mais essayez d’imaginer l’absurdité de court-circuiter la grandeur et pourquoi cela arrive sans doute au plus grand athlète de tous les temps.

Simone Biles exécute deux compétences extrêmement difficiles et soulignées

Pour comprendre la controverse sur la partition de Biles, vous devez comprendre comment fonctionne la notation en gymnastique. Le score d’un gymnaste sur n’importe quel engin est la combinaison d’un score d’exécution noté sur un 10 parfait et d’un score de difficulté ou de valeur de départ. Ce dernier est la chose importante quand il s’agit de Biles.

Le score de difficulté d’un exercice est la somme de tous les mouvements d’un gymnaste dans un exercice : plus la difficulté du mouvement est élevée, plus il vaut la peine et plus la valeur totale augmente. À condition que vous essayiez ces éléments, cette valeur de score de difficulté vous appartient. Ce qui distingue Biles des mortels, c’est que ses scores de difficulté sont beaucoup plus élevés que ceux de ses concurrents.

Par exemple, voici la feuille de match des championnats du monde 2019 à Stuttgart. Notez les chiffres à côté du (D) de chaque concurrent. C’est le score de difficulté, et regardez comment Biles totalise régulièrement des scores de 6 et plus sur les quatre appareils. Ses concurrents n’ont pas la difficulté.

Cela signifie que les scores potentiels de Biles sont beaucoup plus élevés que ceux de ses concurrents. Vous remarquerez également qu’en termes d’exécution (les scores « E »), elle exécute ses compétences les plus difficiles à un clip similaire, sinon mieux (par exemple le saut dans la première colonne), que ses adversaires. Ainsi, non seulement elle exécute des routines plus difficiles, mais elle les exécute également bien. Cela conduit, comme aux Championnats du monde, à une victoire de plus de 2 points dans un sport qui – jusqu’à Simone Biles – se décidait aux dixièmes et centièmes de point.

La controverse actuelle entourant Biles est qu’elle a ajouté de nouvelles compétences plus difficiles, mais n’obtient pas ce qui devrait être le crédit complet reflété dans son score de difficulté. L’un de ces mouvements est son saut, qui a une valeur de difficulté de 6,6.

« Simone fait quelque chose qui s’appelle un double carpé Yurchenko, ce qui est trompeur car elle fait en fait trois flips complets pendant le saut », a déclaré Dave Lease, qui dirige le site de gymnastique et de patinage artistique The Skating Lesson. « C’est quelque chose que seule une poignée d’hommes peut faire sans subir de graves lésions corporelles. En fait, elle a extrêmement bien fait le saut. Mais les juges sont devenus conservateurs sur le score.

L’autre élément, comme le souligne Lease, est sa sortie de la poutre d’équilibre : une double vrille, un double dos.

« Le double à double torsion sur le sol est ce avec quoi Shawn Johnson et Jordyn Wieber montaient leurs routines au sol. Mettre fin à cela sur la poutre d’équilibre est vraiment ahurissant », a déclaré Lease.

Johnson et Wieber ont été médaillés d’or olympiques en 2008 et 2012, respectivement. À leur apogée, les deux étaient considérés comme deux des meilleurs gymnastes du monde et, comme Biles, ils ont brillé dans des événements comme la routine au sol, qui met en valeur la puissance et les compétences en tumbling d’un gymnaste. Biles a pris son meilleur mouvement de routine au sol et l’exécute sur un appareil complètement différent, une plate-forme de 4 pouces de large.

Peu importe à quel point ses éléments semblent ahurissants ou défiant la mort, certains initiés de la gymnastique disent que les deux éléments méritent d’être mieux notés. Lease dit qu’il lui donnerait environ deux dixièmes de plus sur les deux éléments et que même sa routine au sol est soulignée. Biles elle-même a déclaré qu’elle pensait que la Fédération internationale de gymnastique (IGF) et les juges soulignaient les éléments.

« Ils sont tous les deux trop bas et ils le savent même », a déclaré Biles au New York Times en mai. « Mais ils ne veulent pas que le terrain soit trop éloigné. Et c’est juste quelque chose qui est sur eux. Ce n’est pas à moi.

Simone Biles et la domination américaine en gymnastique ont des ennemis

L’IGF n’a aucune explication sur la raison pour laquelle Biles est noté comme elle l’est, mais comme l’a souligné le New York Times, l’une des raisons déduites était un problème de sécurité. En soulignant Biles, cela pourrait avoir un effet paralysant dans lequel les autres gymnastes n’essaient pas ces compétences et diminuer le risque de se blesser.

Un problème avec cet argument est qu’il y a beaucoup d’habiletés en gymnastique qui ne sont pas sûres. Souligner certains mouvements n’a pas nécessairement de sens dans un sport où le risque est inhérent et généreusement récompensé.

Ce que Biles a dit au New York Times semble être une explication plus crédible : qu’en soulignant Biles, l’IGF peut garder la concurrence plus étroite et Biles moins dominant.

La dernière fois que Biles a perdu une compétition majeure, c’était en 2013 lorsqu’elle a commencé à concourir au niveau senior. Depuis lors, ce sont des médailles d’or dans chaque concours général (la partie individuelle d’une compétition) et dans les finales par équipes. Elle est sans doute l’athlète la plus dominante dans tous les sports. Mais ce qui est dingue à propos de sa domination, c’est que Biles a transformé la gymnastique en un sport défini par les marges les plus minces et le drame absolu en éruptions. Ajouter plus de points à sa difficulté signifierait des démolitions encore plus importantes.

Et bien qu’elle soit actuellement l’athlète suprême en gymnastique, elle fait partie d’une dynastie américaine qui remonte à 2012. Après avoir décroché l’argent lors de la compétition par équipes de 2008, les États-Unis ont décroché l’or en 2012, ont battu la compétition en 2016 et sont de grands favoris pour gagner à nouveau en 2021.

Lease m’a dit qu’en 2016, l’équipe américaine était tellement empilée qu’elle aurait pu inviter n’importe qui en tant que quatrième membre et qu’elle aurait quand même gagné. Cette équipe a gagné par un nombre astronomique de 8 points.

Pour 2021, « il reste que votre voisin d’à côté aurait pu être la dernière personne de l’équipe. Avec Simone, Jordan Chiles et Sunni Lee, cela n’a pas vraiment d’importance », a déclaré Lease.

Biles a joué un rôle important dans cette victoire de 2016 et sera une partie importante de la compétition de 2021. Mais la clé de la victoire des États-Unis a été de battre des équipes dans des épreuves de puissance comme le saut (par exemple, McKayla Maroney et le reste de l’équipe américaine atterrissant au saut « Amanar » en 2012) et les exercices au sol (par exemple, le puissant , routines à haut score) et de suivre le rythme de leur épreuve traditionnellement plus faible, les barres asymétriques. La domination américaine a prouvé que la gymnastique de puissance très difficile et bien exécutée est une formule gagnante, mais elle est critiquée par les puristes qui disent que le système de notation actuel prive l’art du sport.

« Ce qui s’est passé, c’est que les gymnastes qui sont bons au tumbling et qui font des habiletés vraiment difficiles ont fini par être plus récompensés qu’ils ne l’auraient été dans le passé », a déclaré Lease. «Je pense qu’il y a une réaction potentielle d’autres pays à propos de l’athlétisme des Américains qui accumulent autant de points avec le tumbling. Oui, mais c’est comme ça que les règles sont écrites. Et ils ont fait passer ces règles sans scandales judiciaires, et les Américains sont tout simplement meilleurs dans ce domaine ! »

Parfois, cette colère se manifeste de manière explicitement raciste, comme lors des débuts de Biles en 2013 : la gymnaste italienne Carlotta Ferlito a déclaré qu’elle et ses coéquipières auraient dû mettre du blackface pour gagner. La fédération de Ferlito l’a soutenue, son porte-parole David Ciaralli déclarant à l’époque :

Carlotta parlait de ce qu’elle pense être la tendance actuelle de la gymnastique : le code de pointage ouvre des chances aux personnes de couleur (connues pour être plus puissantes) et pénalise l’élégance typique de l’Europe de l’Est, qui, lorsque la gymnastique était plus artistique et moins acrobatique, permettait La Russie et la Roumanie domineront le peloton

Valeri Liukin, ancienne coordinatrice de l’équipe américaine de gymnastique féminine et actuelle entraîneure de l’équipe féminine du Brésil, a déclaré dans une interview en 2019 que le système de notation actuel favorise les athlètes noires parce qu’elles sont plus « explosives » :

Mais oui, la gymnastique évolue. Dans le Code de Pointage, la difficulté est désormais très valorisée. Bien sûr, cela convient aux Afro-Américains. Ils sont très explosifs – regardez la NBA, qui joue et saute là-bas ?

Aïe !

Ce que ces généralisations ont manqué, ce sont des athlètes blancs extrêmement talentueux comme Wieber et Raisman qui ont précédé Biles et ont bénéficié du système de notation actuel ainsi que la médaillée d’or du concours général 2012 Gabby Douglas, qui a battu Wieber et Raisman et est considérée comme une gymnaste de finesse. . Les commentaires correspondent à un modèle de la façon dont les athlètes noirs transcendants (voir: les sœurs Williams) sont parlés en termes bruts et pseudo-scientifiques – que leur grandeur découle de la noirceur comme une sorte d’avantage physique plutôt que la grandeur étant le produit du talent, du travail acharné, et de la pratique.

Le soulignement de Biles est quelque chose que nous trouverions ridicule dans n’importe quel autre sport, note Lease. Il couvre principalement le patinage artistique, un proche cousin de la gymnastique car c’est aussi un sport dont les éléments sont subjectifs et gradués. L’équivalent serait de pénaliser les patineurs qui atterrissent en « quads » (sauts à quatre tours). Et c’est encore plus absurde quand on compare la situation à d’autres événements sportifs.

« Cela dit à Michael Jordan de marquer 20 points par match et pas plus », a-t-il déclaré. « Vous avez regardé le documentaire de Michael Jordan, n’est-ce pas ? C’est comme Justice pour John Stockton, qui n’est tout simplement pas aussi bon. C’est comme si au début des années 2000, on disait à Vénus et Serena [Williams] « ne cassons pas 100 miles par heure, s’il vous plaît. » Pouvez-vous imaginer cela ?”

Pour ma part, je ne pouvais pas imaginer cela. Mais alors que la compétition de gymnastique commence, nous pouvons tous le voir par nous-mêmes. Et voyez si et comment Biles persévère.