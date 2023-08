Simone Biles fait un retour gagnant après une pause de deux ans dans la gymnastique | Actualités Actualités

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Simone Biles a fait son retour à la gymnastique de compétition et était satisfaite de la façon dont les choses se sont déroulées.

Simone Biles a fait un retour gagnant à la gymnastique après une pause de deux ans dans le sport en remportant l’US Classic à Chicago.

Biles a participé au concours complet et a terminé avec un score de 59,100, cinq points de plus que l’athlète de deuxième place Leann Wong.

Elle a affiché le meilleur score sur trois des quatre appareils lors de sa première compétition depuis les Jeux olympiques de Tokyo retardés en 2021.

La Classique est considérée comme un échauffement pour les championnats américains plus tard ce mois-ci, qui précèdent les championnats du monde fin septembre et les Jeux olympiques de l’année prochaine à Paris.

« Je me sens vraiment bien là où je suis en ce moment, mentalement et physiquement », a déclaré Biles. « Je pense que la soirée s’est très bien passée. C’est un peu ce que nous pratiquons au gymnase et nous avons eu une simulation de rencontre samedi.

« Je suis allé au camp tout récemment, donc tout s’est mis en place. Je me sens vraiment bien là où je suis en ce moment, mentalement et physiquement. Je pense toujours qu’il y a des choses à travailler tout au long de la nuit dans mes routines.

« Mais pour la première rencontre, je dirais que ça s’est plutôt bien passé. Je suis très très choqué, surpris. Donc je suis juste, je suis heureux, je me sens beaucoup mieux maintenant que c’est réglé. »

Simone Biles a remporté le concours multiple féminin à l’US Classic avec une performance dominante

En 2021, Biles a souffert d’un phénomène connu sous le nom de « twisties » lors des Jeux olympiques de Tokyo, qui a forcé la superstar de la gymnastique à se retirer de plusieurs événements. La condition est caractérisée comme une lutte temporaire avec la conscience spatiale.

Au cours de sa pause de deux ans, elle a annoncé qu’elle travaillerait sur sa santé mentale et, pendant ce temps, a témoigné au Congrès des abus qu’elle a subis aux mains du docteur en disgrâce Larry Nassar.

Biles, qui a également épousé l’ancienne star de la NFL Jonathan Owens pendant sa pause, n’envisage pas encore les Jeux olympiques de l’année prochaine alors qu’elle se remet à la gymnastique de compétition.

Simone Biles était de retour en action samedi après deux ans d’absence de la gymnastique

« En ce moment, je pense que je devrais juste accepter ce qui s’est passé aujourd’hui, être heureuse pour moi, pour mes coéquipières. Nous allons participer aux championnats dans quelques semaines, travailler sur les ajustements que nous avons eus aujourd’hui », a-t-elle expliqué.

« Mais je suis dans une très bonne situation et qui sait? Je ne vais pas penser si loin. Je sais que tout le monde est comme quand tu te maries, ils te demandent quand tu vas avoir un bébé, tu viens à Classique. Ils vous posent des questions sur les Jeux olympiques. Je pense que nous essayons juste d’y aller une étape à la fois. Nous verrons. »