Simone Biles exécute un double saut carpé historique de Yurchenko – avec un saut qui portera son nom | Actualités américaines

La gymnaste américaine Simone Biles est devenue dimanche la première femme à réussir un double saut carpé Yurchenko lors de sa première compétition internationale en deux ans.

Biles26 ans, a décroché la première place du concours multiple pour les Championnats du monde de gymnastique à Anvers après avoir réussi le saut de cheval.

Elle a obtenu un score de 15,266 pour décrocher cette position et de 58,865 au total.

Les sauts Yurchenko impliquent l’atterrissage sur le cheval ou la plate-forme de saut face vers l’avant et le double carpé est considéré comme la manœuvre la plus difficile.

Le saut s’appellera désormais Biles II après qu’un autre saut original ait porté son nom en 2018.

Il s’agissait de la première apparition de Biles à un événement majeur depuis qu’elle s’est éloignée du sport après s’être retirée des Jeux olympiques de Tokyo en 2021.

Elle avait déclaré à l’époque : « Je dois me concentrer sur ma santé mentale.

« Je pense simplement que la santé mentale est plus répandue dans le sport à l’heure actuelle… nous devons protéger notre esprit et notre corps et ne pas simplement sortir et faire ce que le monde veut que nous fassions.

« Je n’ai plus autant confiance en moi… peut-être que ça vieillit. Il y a eu quelques jours où tout le monde vous tweetait et on sentait le poids du monde.

« Nous ne sommes pas seulement des athlètes, nous sommes des personnes en fin de compte et parfois il suffit de prendre du recul. »

Biles tentera de remporter son sixième titre mondial du concours multiple aux Championnats vendredi.

Elle retour au sport en aoûtgagnant une place sur le podium aux Championnats américains à Chicago.

À la fin du mois dernier, elle est intervenue lorsqu’une jeune gymnaste noire s’est vu refuser une médaille lors d’une cérémonie en Irlande.

Après que le clip de la cérémonie soit devenu viral, Biles a déclaré que l’incident lui « avait brisé le cœur » et Gymnastics Ireland s’est excusé.

La jeune femme de 26 ans a déclaré qu’elle avait contacté la jeune fille et a tweeté qu’il n’y avait « pas de place pour le racisme dans aucun sport, ni dans aucun sport ».

Gymnastics Ireland a déclaré dans son communiqué : « Ce qui s’est passé ce jour-là n’aurait pas dû se produire et nous en sommes profondément désolés. »