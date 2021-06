Simone Biles et Sunisa Lee forment l’équipe de gymnastique pour les Jeux olympiques de Tokyo

ST. LOUIS — Comme si les femmes américaines n’étaient pas déjà assez redoutables.

Simone Biles a remporté les essais olympiques de deux jours pour verrouiller sa place dans l’équipe de Tokyo. Sunisa Lee a également terminé devant Biles lors du concours général de dimanche soir. Alors que Biles sera toujours la favorite écrasante pour devenir la première femme en plus de 50 ans à défendre son titre olympique – ses erreurs ici sont inhabituelles et fourniront certainement encore plus de carburant – Lee s’impose comme une menace pour rejoindre Biles sur le tout autour. podium.

Jordan Chiles doit encore être nommée par le comité de sélection, mais il est hors de question qu’elle quitte son domicile. Y compris la Winter Cup en février, l’US Classic en mai, les nationaux et les essais, elle n’a pas compté une seule chute. Cela fait 24 routines sans erreur majeure, et il n’y a pas une équipe au monde qui refuserait ce genre de régularité.

Lorsque Chiles a terminé l’exercice au sol, sa dernière routine de la nuit, elle s’est penchée et a brièvement mis son visage dans ses mains. L’entraîneur Cecile Landi lui a fait un gros câlin alors qu’elle quittait le podium, puis elle a partagé une longue étreinte avec Biles, avec qui elle s’entraîne à Houston.

Cela laisse une place de plus à l’équipe de quatre femmes, qui sera largement favorisée pour remporter un troisième titre olympique consécutif par équipe. Parce que, tu sais, Simone, la plus grande gymnaste de tous les temps.

Il restait encore une poignée de prétendants à la dernière place après la première nuit de compétition vendredi mais, un par un, ils se sont retirés de la course dimanche.

Kayla DiCello est tombée des barres asymétriques, tout comme elle l’a fait aux championnats nationaux plus tôt ce mois-ci. Kara Eaker a fait fausse route sur une pirouette aux barres asymétriques – ce n’est pas une grosse erreur, mais quand la marge est aussi mince, c’est suffisant.

Il ne restait plus que MyKayla Skinner, la suppléante pérenne, et Grace McCallum, qui a participé aux équipes mondiales 2018 et 2019.

McCallum a rebondi si loin des limites lors de sa première passe en tumbling au sol qu’elle a failli tomber du podium et en a atterri une autre si bas qu’elle était pratiquement à genoux. Elle a également eu quelques petites erreurs à la poutre.

Skinner a eu plusieurs oscillations à la poutre et était faible à la sortie, la forçant à piquer vers l’avant. Elle a également dû mouliner ses bras pour essayer de se stabiliser après avoir trop cuit une passe au sol, et a finalement dû faire un pas hors des limites. Pas d’erreurs massives, mais quand la marge est aussi mince, tout compte.

Skinner avait deux magnifiques voûtes, et souriait et envoyait des baisers à la foule par la suite.

McCallum a terminé avec seulement 0,300 d’avance sur Skinner, 112,564 à 112,264. Mais la question est de savoir si le comité de sélection se basera uniquement sur les scores ou s’il prendra en compte celui qui offre la meilleure opportunité de marquer lors des finales par équipes, lorsque trois gymnastes concourront à chaque épreuve et que les trois scores doivent être comptés.

Quant à la place individuelle, qui ne comptera pas pour le score de l’équipe, Riley McCusker était considéré comme le favori pour la place plus un. En tant que l’une des meilleures au monde aux barres asymétriques, elle aurait donné aux Américaines une chance de remporter deux médailles sur l’épreuve, peut-être même l’or et l’argent.

Mais McCusker est tombée sur une pirouette à la barre basse, mettant ses espoirs olympiques en péril. Pire encore, McCusker ne pouvait rien faire d’autre que d’attendre – et de se demander – le reste de la rencontre. Elle n’a fait que des barres asymétriques lors des essais, soignant toujours une blessure à la cheville qu’elle a subie au US Classic le mois dernier, et sa nuit a duré plus de 15 minutes après le début de la compétition.

