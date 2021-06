Simone Biles et Sunisa Lee forment l’équipe de gymnastique pour les Jeux olympiques de Tokyo

ST. LOUIS – Les femmes américaines pourraient envisager d’apporter un camion Brinks avec elles à Tokyo.

Simone Biles à elle seule suffirait à faire des Américains les grands favoris pour remporter leur troisième titre olympique consécutif. Mais les autres gymnastes qui l’accompagnent à Tokyo, à la fois en équipe de quatre et en individuel, donnent aux femmes américaines le potentiel de remporter de nombreuses médailles.

Beaucoup beaucoup.

« Chaque personne de cette équipe apporte quelque chose pour chaque événement », a déclaré Sunisa Lee dimanche soir. « Je pense que nous allons faire assez bien dans l’ensemble. »

Biles était une évidence pour faire partie de l’équipe de Tokyo dès la seconde où elle a annoncé fin 2017 qu’elle revenait – je veux dire, duh. Elle est la plus grande gymnaste que le sport ait jamais vue et a assuré sa place pour Tokyo en terminant première aux essais olympiques de deux jours.

Mais grâce à plusieurs erreurs inhabituelles de Biles – elle est tombée de la poutre et est sortie deux fois hors limites au sol – Lee a en fait terminé devant elle lors de l’épreuve de dimanche.

« Simone Night One a botté les fesses de Simone Night Two », a déclaré Biles. « Mais à la fin de la journée, c’est ce que c’est. Ce n’était pas ma meilleure performance. Je me suis un peu mis dans la tête aujourd’hui et j’ai commencé à douter de moi. Et vous pouviez le voir en gymnastique.

« Rentre juste à la maison, travaille plus dur. »

Lee reconnaît qu’elle ne finira probablement pas devant Biles. Mais sa performance fait d’elle une menace pour rejoindre Biles sur le podium du concours général. Elle est également sans doute la meilleure au monde aux barres asymétriques et a obtenu le score le plus élevé sur deux jours aux essais à la poutre.

Jordan Chiles, qui a terminé troisième derrière Biles et Lee aux championnats nationaux et aux essais, n’a pas compté de chute toute l’année. Cela fait 24 routines entre la Winter Cup en février, l’US Classic en mai, les championnats nationaux et les essais, et il n’y a pas une équipe au monde qui refuserait ce genre de régularité.

Lorsque Chiles a terminé l’exercice au sol, sa dernière routine de la nuit, elle s’est penchée et a brièvement mis son visage dans ses mains. L’entraîneur Cecile Landi lui a fait un gros câlin alors qu’elle quittait le podium, puis elle a partagé une longue étreinte avec Biles, avec qui elle s’entraîne à Houston.

« J’étais vraiment très excité d’avoir fait ce que j’ai fait et j’espérais vraiment que le résultat serait bon », a déclaré Chiles. « Mais ensuite, en même temps, je me concentrais simplement sur le fait que je faisais mon travail quand j’en avais besoin, et j’étais juste très fier de moi. »

Le quatrième membre de l’équipe est Grace McCallum, membre des équipes des championnats du monde 2018 et 2019.

« L’équipe de quatre personnes, nous avons beaucoup de profondeur sur tous les événements, donc je pense que nous serons prêts », a déclaré Biles. « Et ça devrait être amusant. »

Bien que MyKayla Skinner ne rivalise pas avec l’équipe américaine, elle peut enfin se débarrasser de son étiquette de suppléante pérenne, sélectionnée comme l’une des deux gymnastes individuelles américaines. Skinner a également un potentiel de médaille dans deux épreuves, le saut de cheval et l’exercice au sol.

Après avoir terminé le saut de cheval, sa dernière épreuve dimanche, Skinner a souri et a fait des bisous à la foule. Lorsqu’elle a été présentée comme membre de l’équipe olympique, elle a pratiquement sprinté sur les marches du podium.

Le coordinateur de l’équipe nationale, Tom Forster, a déclaré que Skinner avait été choisi comme « plus-un » parce que McCallum avait obtenu un meilleur score de deux jours aux essais. Bien qu’il reconnaisse que le potentiel de score des femmes américaines aurait été plus élevé avec Skinner dans l’équipe, il voulait que le processus de sélection soit simple – quelque chose pour lequel USA Gymnastics n’était pas exactement connu dans le passé.

« Nous sommes tellement, tellement chanceux que nos athlètes soient si forts que je ne pense pas que cela va se réduire à des dixièmes de point à Tokyo », a déclaré Forster, reconnaissant ce que le monde sait déjà. « Donc, en tant que comité, nous n’avons tout simplement pas pensé qu’il valait la peine de changer l’intégrité du processus simplement pour quelques dixièmes. »

Jade Carey avait déjà décroché l’autre place individuelle en tant que vainqueur du titre du saut de cheval dans la série de Coupe du monde par appareil individuel. Elle aussi sera une concurrente au sol et au saut.

Les pays sont limités à deux gymnastes dans les finales du concours général et par épreuve. Mais étant donné la profondeur avec laquelle les femmes américaines roulent à Tokyo, cela leur laisse encore de la place pour rentrer à la maison avec beaucoup de précieuses médailles.

