Simone Biles et Jonathan Owens se marient pour la deuxième fois

Simone Bilès et Jonathan Owens a sauté le balai pour la deuxième fois avec une cérémonie époustouflante à Cabo San Lucas.

L’olympienne de 26 ans a déjà épousé son mari vedette de la NFL le 22 avril à Houston, au Texas. Les fans se sont demandé pourquoi les célébrités de leur statut voulaient un mariage au palais de justice La cérémonie discrète a légalisé leur mariage avant leurs deuxièmes noces au Mexique, Courrier quotidien rapports.

« Nous avons dû nous marier » légalement « ici aux États-Unis puisque notre mariage sera un mariage de destination », a expliqué le quadruple médaillé d’or à un fan sur les réseaux sociaux.

Simone était à couper le souffle sous le soleil de Cabo dans une robe de mariée fluide avec des détails en dentelle ornés. Mariages à la mode a obtenu les détails des coulisses (et des coutures) de sa robe lors d’un essayage.

Jonathan avait l’air fringant dans un smoking blanc cassé.

Simone Biles et Jonathan Owens se marient (à nouveau) au paradis

Le couple a échangé ses vœux devant 144 membres de la famille et amis lors du mariage à destination. Pour la première cérémonie, l’heureux couple et le pasteur étaient les seules personnes présentes.

C’était une affaire de famille car la médaillée d’or a été escortée dans l’allée par son père Ronald Biles et a rencontré son oncle Paul, qui a officié la cérémonie, au bout des rangées.

« Oncle Paul alias va être le meilleur officiant que vous ayez jamais vu », a écrit la belle mariée dans une Insta Story.

La mère de Simone, Nellie, rayonnait fièrement du public en regardant sa fille se donner la main à son nouveau gendre.





Le Texan de Houston était accompagné dans l’allée par sa mère, Arthurine Cannon. Elle portait une robe blanche sans manches qui complimentait les courbes. La maman adorée a associé le look à des sandales argentées, facilitant un peu le voyage dans le sable et a embrassé amoureusement son fils avant de trouver sa place.

Les jeunes mariés se sont regardés dans les yeux alors qu’ils échangeaient leurs vœux devant un magnifique autel fait de fleurs blanches qui comprenait d’innombrables souffles de bébé.

La nuit précédente, les invités ont apprécié un dîner de répétition exagéré où Biles était un showstopper dans une mini robe scintillante et le marié a opté pour un look habillé et décontracté dans un costume blanc avec un short.

Le voyage de Simone Biles et Jonathan Owens, du toboggan DM à la marche dans les allées

Comme indiqué précédemment, Simone a déclaré au le journal Wall Street elle a fait le premier pas en contactant via les réseaux sociaux.

« Il dirait que je me suis glissée dans ses DM », a-t-elle divulgué à la publication en juillet 2021. « Je l’ai vu, et je me suis dit : « Oh, il est plutôt mignon », alors j’ai dit « salut »… et puis j’ai vu qu’il était dans la région de Houston, alors nous avons commencé à discuter un peu, puis nous sommes allés à traîner une semaine ou deux plus tard.

Jonathan affirme qu’il n’a pas réalisé que sa future femme était une athlète décorée jusqu’à ce qu’il ait été témoin des réactions viscérales des fans.

« La chose la plus cool pour moi, c’est que je peux voir quelqu’un qui est littéralement au sommet de son sport », a expliqué la sécurité de la NFL. « C’est motivant de voir cela et l’impact qu’elle a sur les gens. Nous passions devant ce groupe de filles, et elles tremblaient, « Oh mon dieu, c’est Simone! » C’est à ce moment-là que j’ai su. Comme, d’accord, oui, elle est la vraie affaire.

Le couple sportif s’est fiancé le jour de la Saint-Valentin l’année dernière.

« » LE OUI LE PLUS FACILE « , a écrit Simone sur une photo du grand questionn. « J’ai hâte de passer l’éternité et l’éternité avec toi, tu es tout ce dont je rêvais et plus encore ! marions-nous, FIANÇÉ.

Simone a gardé ses fans dans la boucle du mariage via ses histoires Instagram, soulignant son enterrement de vie de jeune fille et son dîner de répétition après la fête où les invités portaient tous des tenues blanches.

Deux mariages en moins de 2 semaines ont dû être stressants. Ces défis n’avaient aucune chance face à la concentration et au courage de la gymnaste la plus décorée de tous les temps.

Félicitations, encore une fois, au beau couple!