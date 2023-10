Simone Biles et Black Girl Magic Podium entrent dans l’histoire de la gymnastique

Félicitations à la légendaire Simone Biles, la gymnaste la plus décorée de tous les temps et leader du premier podium des vainqueurs entièrement noirs aux Championnats du monde de gymnastique !

Simone Biles a répandu sa Black Girl Magic à travers le monde de la gymnastique depuis qu’elle a marché pour la première fois sur le tapis. CBS Sports rapporte que le joueur de 26 ans a remporté l’or dans la catégorie du concours multiple aux Championnats du monde de gymnastique artistique 2023 à Anvers !

Son mari, Jonathan Owens, a profité de sa publication Instagram pour féliciter sa femme en disant : « TELLEMENT FIER 🔥❤️ J’adore pouvoir te regarder faire ton truc 🤞🏽. »

On ne l’appelle pas la chèvre sans raison ! Elle est désormais la gymnaste la plus décorée de tous les temps, tant chez les hommes que chez les femmes, deux ans après avoir mis sa carrière entre parenthèses pour se concentrer sur sa santé mentale après les Jeux olympiques de Tokyo.

Aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021, Biles a été contraint de se retirer de plusieurs épreuves en raison d’un cas de « twisties », une condition qui fait perdre aux gymnastes leur conscience spatiale lorsqu’ils sont dans les airs. Aujourd’hui, elle se rapproche d’un retour olympique.

Biles a marqué 58,399 points à la poutre, au sol, au saut et aux barres asymétriques pour battre Rebeca Andrade, la championne en titre du Brésil, par 1,633 points. Le coéquipier américain de Biles, Shilese Jones, a remporté la médaille de bronze avec 56,332 points.

Sans oublier qu’elle a performé malgré des problèmes de vision lors de la compétition.

Mettez un peu de respect sur son nom, s’il vous plaît !

« Chaque jour, j’essaie d’y penser, surtout en thérapie, lorsque nous en parlons », a déclaré Biles à propos de ses réalisations record. « Et je pense que c’est à ce moment-là que toutes les émotions surgissent. Et je pense vraiment à ce que j’ai fait et à ce que nous avons fait au sport et je fais avancer cela. Je pense donc que c’est vraiment excitant. Mais dans l’ensemble, je ne pense pas que cela me frappera jusqu’à ce que je prenne ma retraite et que je regarde en arrière et que je voie tout ce que j’ai fait.