Simone Biles envoie un message de remerciement sur Twitter après le retrait des Jeux olympiques

TOKYO — Simone Biles ressent l’amour.

La quadruple médaillée d’or olympique s’est adressée à Twitter jeudi pour exprimer sa gratitude pour le soutien qu’elle a reçu depuis son retrait de l’équipe et des compétitions générales.

« L’amour et le soutien débordants que j’ai reçus m’ont fait réaliser que je suis plus que mes réalisations et ma gymnastique auxquelles je n’avais jamais vraiment cru auparavant », a déclaré Biles, ajoutant un emoji en forme de cœur argenté à la publication.

Biles a été largement félicitée par ses collègues gymnastes, d’autres athlètes olympiques et des experts en santé mentale pour sa décision de se retirer de la compétition par équipe de mardi soir après une épreuve, affirmant qu’elle n’était pas dans un bon espace libre et qu’elle s’inquiétait pour sa sécurité physique. Elle avait hésité sur sa voûte d’Amanar, s’arrêtant de se tordre à mi-chemin et tombant au sol.

Biles atterrit bas, presque à genoux. Mais elle aurait facilement pu atterrir sur la tête ou le cou.

Les problèmes de santé mentale ont déjà affecté les performances de Biles, y compris à l’approche des Jeux olympiques de 2016. Mais les attentes envers elle pour Tokyo, où elle devait remporter un record de cinq médailles d’or, et les projecteurs qui l’accompagnent ont exacerbé son malaise.

Elle a commis plusieurs erreurs importantes, inhabituelles pour elle, lors des qualifications dimanche, et a déclaré qu’elle était tellement perturbée avant la finale par équipe qu’elle tremblait et qu’elle était incapable de dormir.

«Ces Jeux Olympiques, je voulais que ce soit pour moi. Je suis arrivé et j’avais l’impression de le faire toujours pour d’autres personnes », a déclaré Biles après la finale par équipe. « Cela me fait juste mal au cœur que de faire ce que j’aime m’ait été en quelque sorte retiré pour plaire aux autres. »

Les athlètes parlent de plus en plus de l’importance de la santé mentale et de l’impact toxique que l’accent mis sur la performance et les résultats peut avoir. Le nageur Michael Phelps en a fait sa mission depuis sa retraite et a déclaré qu’il espère que la décision de Biles rappellera aux athlètes – et à tous les autres – qu’ils sont plus que leurs médailles.

« J’espère que c’est une expérience révélatrice, vraiment », a déclaré Phelps mercredi sur NBC. « J’espère que c’est une opportunité pour nous de monter à bord et même de faire exploser encore plus cette affaire de santé mentale. »