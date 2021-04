PRINTEMPS, Texas – Les Jeux olympiques de Tokyo ne sont peut-être pas les derniers que vous voyez de Simone Biles.

La quadruple championne olympique avait déclaré précédemment qu’elle mettrait fin à sa carrière de compétitive à Tokyo. Mais parce que les Jeux ont été reportés d’un an à cause du COVID-19 et que ses entraîneurs, Cécile et Laurent Landi, sont originaires de France, Biles n’exclut pas les Jeux olympiques de 2024 à Paris.

«Ce serait bien de terminer là et de raccrocher, mais nous ne savons jamais. Nous devrons voir », a déclaré Biles à USA TODAY Sports la semaine dernière. «Je pense que Tokyo est définitivement mon objectif principal en ce moment, puis nous aurons une tournée après cela. Alors on verra juste.

Biles a organisé et est la tête d’affiche du Gold Over America Tour, un spectacle dans 35 villes qui se déroule du 21 septembre au 7 novembre. Après cela, elle prévoit de prendre du temps pour se détendre, donner une pause à son corps et profiter de tout. elle ne peut pas quand elle s’entraîne six jours par semaine – et fait des compétences que la plupart des humains peuvent à peine imaginer, et encore moins le faire.

Biles a également pris un congé après Rio, ne retournant pas au gymnase à temps plein avant le début de 2018.

« Je pense qu’en ce moment, elle veut voir cette ligne d’arrivée, d’autant plus qu’elle a été repoussée d’un an », a déclaré Cécile Landi, qui a concouru pour la France aux Jeux olympiques de 1996. «Elle veut le voir. Elle a besoin de le voir. Elle n’arrête pas de me dire: « Quatre mois, j’ai fini. Je vais me pousser pendant quatre mois et puis j’ai fini.

«Mais parfois, elle se dit:« Mais alors quoi? », A ajouté Cécile Landi. « À vous de me dire. Tout ce que vous voulez. »

Si Biles revient, Laurent Landi a déclaré que ce ne serait pas un joueur polyvalent. Au lieu de cela, elle serait probablement une spécialiste du sol et du saut, ses deux meilleurs événements.

Biles a évité des blessures majeures dans sa carrière, une combinaison de ses capacités athlétiques naturelles et de son habileté à l’entraînement. Ces compétences folles qu’elle fait? Ce sont des mouvements avec lesquels elle a «joué» pendant des mois, parfois des années, avant même d’envisager de les concurrencer.

Mais Biles fait aussi de la gymnastique de haut niveau depuis près d’une décennie, a déclaré Laurent Landi, et cela fait beaucoup de bruit.

«Même si nous essayons de limiter les chiffres, c’est 10 ans de très, très haut niveau», a-t-il déclaré. «Cela a des conséquences néfastes sur le corps et elle doit faire attention.»

De plus, ce n’est pas comme si Biles avait quelque chose à prouver dans le tout.

Elle a remporté un record de cinq titres du concours multiple aux championnats du monde et est la grande favorite à devenir la première femme en plus de 50 ans à répéter en tant que championne olympique du concours multiple. Elle a remporté toutes les compétitions auxquelles elle a participé pour revenir aux championnats américains en 2013.

« Je pense, » dit Biles, « j’ai en quelque sorte tout mis là-bas. »

