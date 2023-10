Simone Biles entre dans l’histoire aux Championnats du monde de gymnastique alors que l’Américaine a une cinquième compétence qui porte son nom

Simone Biles est entrée dans l’histoire lors de son retour sur la scène mondiale en devenant la première femme à réussir un saut à double brochet Yurchenko.

L’Américaine de 26 ans n’a pas concouru au niveau international depuis les Jeux olympiques de Tokyo en 2021 après avoir pris le temps de se concentrer sur sa santé mentale.

Mais elle est revenue en force aux Championnats du monde de gymnastique artistique à Anvers en terminant leader du concours multiple féminin avec un score de 58,865 lors de la première journée des deux journées de qualification.

Le 19 fois champion du monde a obtenu 15,266 pour avoir réussi le double carpé de Yurchenko – considéré comme le saut le plus difficile au saut avec une note technique de 6,4 points.

Il a maintenant été renommé Biles II, ce qui en fait sa cinquième compétence nommée.

Biles, qui a également remporté quatre médailles d’or olympiques et est la première Américaine à participer à six championnats du monde de gymnastique, porte désormais son nom à deux éléments au saut de cheval.

En plus de deux compétences portant son nom au saut de cheval, elle en possède deux au sol et une à la poutre.

Après avoir impressionné le jour d’ouverture de l’événement, Biles est désormais en tête sur trois agrès – sol, saut et poutre – tandis qu’elle est deuxième derrière sa coéquipière Shilese Jones aux barres asymétriques.

Il s’agit d’un retour incroyable à la compétition internationale pour Biles, qui s’est retirée de cinq de ses six finales aux Jeux olympiques de Tokyo après avoir souffert des « twisties » – un blocage mental qui fait perdre aux gymnastes leur sensation d’espace dans les airs.

Avant les Championnats du monde en Belgique, Biles a révélé qu’elle avait traversé un autre épisode de « twisties », ce qui l’a amenée à envisager de mettre un terme à sa carrière.

Elle a dit Jeux olympiques.com: « Je ne savais pas si j’allais un jour pouvoir à nouveau concourir.

« Parce qu’il y a eu plusieurs fois cette année où j’étais au gymnase et je me suis dit : ‘Je suis en fait terrifié par tout ça, comme si je ne le ferais plus, je ne le ferai jamais’.

« Et puis je me suis dit : ‘Tu sais quoi ? Je vais juste revenir un autre jour, un autre jour’.

« Les filles de l’équipe m’ont vraiment aidé parce qu’elles me disaient : ‘Non, Simone, entre. Allez’.

« Et je me dis : ‘OK, tu as raison. Je ne peux pas abandonner maintenant parce qu’alors j’en aurai toujours peur’. »

Avec 32 médailles mondiales et olympiques, Biles n’en a besoin que de deux de plus pour devenir le gymnaste le plus décoré de l’histoire.