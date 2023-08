Simone Biles éblouit dans la 1ère compétition depuis les Jeux olympiques de Tokyo, remportant l’US Classic

Simone Biles a passé deux ans à essayer de se distancer de ces jours étranges à Tokyo et de tout le bruit extérieur qui les accompagnait.

Elle s’est plongée dans la théorie et a lentement – ​​très lentement – ​​repris l’entraînement même si elle hésitait à savoir si elle était vraiment partante pour un troisième Jeux olympiques et toute la pression et les attentes qui vont avec quand on est considéré comme le plus grand de tous les temps.

Ce n’est qu’au milieu du printemps qu’elle s’est engagée à s’entraîner sérieusement après en avoir parlé autour de margaritas avec ses entraîneurs. Ce n’est que fin juin qu’elle s’est engagée pour l’US Classic de samedi soir. Et ce n’est que lorsqu’elle est montée sur le podium et qu’elle a entendu les cris de soutien et la mer de signes faits à la main que le bruit auquel elle s’était débattue pendant 732 jours s’est finalement tu.

Elle était de retour dans son espace sécurisé. De retour devant une foule. Reprenez le contrôle. De retour à la Simone Biles – bien qu’une version plus mature, mariée et âgée de 26 ans – qui a passé une décennie à redéfinir son sport.

La confiance grandissant à chaque rotation, Biles s’est envolée vers la victoire lors de sa première rencontre depuis les Jeux de Tokyo. Son score global de 59,100 était supérieur de cinq points à celui de Leann Wong. Et rendu d’autant plus remarquable par le fait qu’elle ne s’est vraiment investie dans la préparation qu’après son mariage avec Jonathan Owens, le gardien des Packers de Green Bay, fin avril.

« Je me sens vraiment bien là où je suis en ce moment, mentalement et physiquement », a déclaré Biles. « Je pense toujours qu’il y a des choses à travailler dans mes routines, mais pour la première rencontre, je dirais que ça s’est plutôt bien passé. Je suis très choqué. Surpris. »

Elle a affiché le meilleur score sur trois des quatre événements, transformant ce qui est généralement une rencontre de mise au point pour les championnats américains en une vitrine qu’elle reste – lorsqu’elle est à son meilleur ou presque – une force singulière dans son sport.

La seule fois où elle a semblé déplacée à la NOW Arena, c’est lorsqu’elle a été présentée. Elle se précipita d’un côté à l’autre du sol, incertaine de l’endroit où elle était censée aller.

L’instant passa. Quelques minutes plus tard, elle leva les mains et salua les juges. Ensuite, ce fut comme jamais pour la gymnaste féminine la plus décorée de l’histoire.

Basculant un justaucorps noir et blanc ébloui et une alliance en silicone qu’elle a achetée sur Amazon pour la porter pendant qu’elle concourt, Biles a électrisé une salle comble qui rugissait à chaque rotation, chaque retournement et oui, torsion.

Bien qu’elle ait admis qu’elle était encore un peu nerveuse en faisant les éléments de torsion de ses routines, elle avait certainement l’air à l’aise pendant deux heures qui offraient un avant-goût de ce qui pourrait arriver à l’approche de Paris l’été prochain.

Portant le n ° 231 et arborant – au moins avant de commencer la compétition – un collier portant « Owens » en hommage à son mari, elle semblait à la fois détendue et pleine d’énergie.

Elle a commencé aux barres asymétriques, non loin d’un panneau représentant une chèvre (symbole de « Greatest of All Time ») sur lequel était écrit « Simone Freaking Biles ». Elle n’était pas parfaite, s’arrêtant presque vers la fin de sa routine. Elle s’est musclée et est restée dessus et quand elle a frappé sa descente, elle a coupé les yeux sur le côté comme pour dire « sheesh ».

Son score de 14.000 était le troisième meilleur de la compétition et un signal des choses à venir. Elle était aussi solide et stable que jamais à la poutre, où elle a remporté une médaille de bronze à Tokyo après une semaine d’incertitude, une médaille qu’elle décrit comme l’une des plus belles de sa carrière.

Jamais fermé la porte sur Paris 2024

Bien qu’elle n’ait jamais officiellement fermé la porte de Paris, à un moment donné, elle était convaincue que sa carrière était terminée. Elle a passé la majeure partie des 24 derniers mois à préparer son mariage et à planifier le reste de sa vie.

Pourtant, l’attrait du gymnase l’a attirée, bien qu’elle adopte une approche plus discrète de son retour qu’en 2018 ou à l’approche de Tokyo en 2021.

Pour le moment, elle laisse parler sa gymnastique. Et ça parlait haut et fort.

REGARDER | Le courage olympique de Biles parmi les meilleurs moments sportifs de 2021 :

Retour sur les meilleurs moments sportifs de 2021 Ian Hanomansing revient sur les triomphes, les défis et les controverses dans le monde du sport en 2021 avec Devin Heroux de CBC et Tara Slone et Donnovan Bennett de Sportsnet.

Elle était dynamique sur les exercices au sol, où ses passes de tumbling ont longtemps été des bouchons de spectacle. Bien qu’elle et ses entraîneurs aient un peu modifié ses routines pour mieux tirer parti du code de pointage mis à jour du sport, elle fait toujours certaines des gymnastiques les plus difficiles du sport, généralement avec une facilité apparemment sans effort.

Biles a gardé ses trois passes en chute libre au sol, ce qui a parfois posé problème en 2021. Son score de 14,900 comprenait une valeur de départ de 6,8, une énorme quantité de difficulté. Aucun autre athlète, dont beaucoup ont grandi en l’idolâtrant, n’avait une valeur de départ supérieure à 5,9.

Elle a terminé avec un saut à double brochet Yurchenko, un rond-point sur la table suivi de deux sauts périlleux arrière avec les mains jointes derrière les genoux. C’est un coffre-fort avec lequel elle a joué en 2021 dans l’espoir de réussir à Tokyo.

Ce n’est jamais arrivé. C’est encore possible à Paris. Elle a sauté un peu après l’atterrissage alors que l’arène explosait, ses 15.400 plus d’un point complet mieux que n’importe lequel des 30 autres athlètes réussis.

Le Classic est considéré comme une sorte d’échauffement. Les championnats américains auront lieu plus tard ce mois-ci, les championnats du monde en octobre et les Jeux olympiques dans moins d’un an.

Elle essaie de ne pas aller trop loin. Se faire un devoir de profiter de ce qu’elle a appelé les « petites victoires ».

« Je savais que je pouvais revenir et, espérons-le, avoir une chance », a-t-elle déclaré. « Il s’agit juste de vraiment prendre soin de mon corps en ce moment. C’est donc ce que nous devons faire. Ça marche. »

Il reste beaucoup de temps pour peaufiner les choses. Étendre. Construire. Le score du concours général de Biles samedi était supérieur à ce qu’elle avait affiché lors de la même rencontre en 2018. Ce qui a suivi à l’époque était deux ans de domination historique.

D’autres sont peut-être en route.