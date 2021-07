La quadruple championne olympique Biles s’est retirée après son premier saut de la finale par équipe cette semaine, laissant les trois membres restants du quatuor américain se battre en son absence.

Biles a cité plus tard des problèmes de santé mentale comme raison du retrait et manquera également la finale individuelle du concours multiple de jeudi au centre de gymnastique Ariake.

LIRE LA SUITE: Simone Biles se retire à nouveau à Tokyo 2020, la gymnaste se retire de la finale du concours multiple individuel

La jeune femme de 24 ans a reçu un soutien enthousiaste de la part des fans, des membres des médias et de ses collègues athlètes pour sa décision de « donner la priorité à son bien-être mental » – bien qu’ailleurs certains aient remis en cause sa décision comme manquant de courage.

Biles elle-même s’est maintenant rendue sur Twitter et Instagram pour remercier ses partisans, écrivant : « L’amour et le soutien débordants que j’ai reçus m’ont fait réaliser que je suis plus que mes réalisations et ma gymnastique auxquelles je n’avais jamais vraiment cru auparavant. »

La publication fait suite à un premier message sur les réseaux sociaux adressé aux fans à la suite du retrait de Biles, dans lequel elle a simplement posté un cœur blanc.

🤍 – Simone Biles (@Simone_Biles) 27 juillet 2021

La décision de Biles – qui fait suite à une décision similaire de la star du tennis Naomi Osaka plus tôt cette année – a déclenché un débat sur la santé mentale dans le sport, ou si des mots à la mode paresseux sont appliqués pour défendre les mauvaises performances.

La poursuite de la participation olympique de Biles reste en suspens, la jeune star – qui compte un total remarquable de 31 médailles aux niveaux olympique et mondial – n’a pas encore décidé si elle participera aux quatre finales individuelles à Tokyo.