Simone Biles dit que les abus sexuels de Larry Nassar ont « probablement » affecté ses luttes à Tokyo 2020

Tout en citant des problèmes de santé mentale et un cas de « twisties » – un blocage mental qui désynchronise le corps et l’esprit d’un gymnaste – le joueur de 24 ans s’est retiré de la finale par équipe finalement remportée par le ROC avant de se retirer de plusieurs finales.

Biles est revenue à la compétition mardi, remportant le bronze à la poutre, mais a depuis parlé aux médias des raisons possibles pour lesquelles elle s’est inclinée sur la plus grande des scènes après son énorme succès à Rio 2016.

« Maintenant que j’y pense, peut-être au fond de ma tête, probablement oui [that did affect me], « Biles a déclaré à l’émission « Today », au sujet des abus sexuels de Nassar.

« Il y a certains déclencheurs que vous ne connaissez même pas. Et je pense que cela aurait pu [affected me]. Je ne suis pas vraiment sûr, c’était juste la semaine la plus folle. »

Accusé d’agressions sexuelles par plus de 150 femmes, Nassar a écopé de 40 à 175 ans d’emprisonnement en 2018 et mourra effectivement derrière les barreaux.

Mais le sujet est évidemment encore brut pour beaucoup, y compris Biles.

« Je savais qu’être toujours le visage de la gymnastique et des États-Unis et tout ce que nous avons apporté [against him], ça ne va pas être balayé sous le tapis », a déclaré la seule victime de Nassar à jouer pour USA Gymnastics à ce jour.

« Ce sera toujours une très grande conversation. Nous devons toujours protéger ces athlètes et comprendre pourquoi cela s’est produit [and] qui savait quoi quand. »

Amen soeur. Simone Biles mérite une médaille d’or pour s’être levée tous les jours après ce que Larry Nassar lui a fait. https://t.co/csfKSN8451 – debbie millman (@debbiemillman) 29 juillet 2021

Ailleurs, une autre cible de Nassar à McKayla Maroney a été forcée de clarifier des informations cette semaine selon lesquelles elle l’avait forcée à concourir sur un pied cassé à Londres 2012.

« Quand j’étais sous ‘vos soins’ à Tokyo en compétition pour l’équipe des États-Unis à 15 ans, et mes parents n’étaient pas autorisés à rester dans mon hôtel ou à me voir en personne », a-t-elle écrit dimanche dans un tweet destiné à USA Gymnastics et au Comité olympique et paralympique américain.

« Quand j’étais tout seul, nu, avec Larry Nassar sur moi pendant 50 minutes [bawling]. A qui la faute ? » a-t-elle demandé, à propos d’un incident qui a eu lieu au Championnat du monde 2011.

« Pourquoi ai-je dû marcher seul dans les couloirs de l’hôtel que vous m’avez réservé à 2 heures du matin et être enfermé hors de ma chambre parce que ma colocataire Sabrina dormait. J’ai ensuite raconté à mes coéquipiers ce qui s’était passé le lendemain après l’entraînement avec John Geddert dans la voiture , et s’est fait crier dessus, » Maroney a ajouté, sur le personnage qui s’est suicidé en février à la suite d’accusations de trafic d’êtres humains et d’agression sexuelle sur une adolescente.

Alors, @USAGym et USOC alias @TeamUSA Quand j’étais sous « vos soins » à Tokyo en compétition pour l’équipe des États-Unis à 15 ans, et que mes parents n’étaient pas autorisés à rester dans mon hôtel ou à me voir en personne… Quand j’étais tout seul, nu, avec Larry Nassar au-dessus de moi pour 50min de balle. A qui la faute ? – mckayla (@McKaylaMaroney) 1 août 2021

« Un coéquipier plus âgé que j’admirais m’a dit de » Fermez-la, et de ne plus jamais dire quelque chose comme ça à propos de Larry Nassar « . Maroney poursuivit.

« Cela m’a fait peur, alors j’ai écouté et je n’ai rien dit pendant longtemps. Je l’ai juste supprimé jusqu’à ce qu’il revienne en 2015. »

« Je pense que la plupart des athlètes d’élite sont tellement habiles à surmonter l’adversité et à être forts mentalement que nous subissons ensuite un traitement injuste. [Also known as] abuser de, » a-t-elle ajouté, tout en expliquant que les parents n’étaient pas autorisés à rendre visite à leurs enfants pendant la compétition car ils étaient considérés comme des distractions, et que les membres de l’équipe auraient des ennuis s’ils leur parlaient.

Puis sur Instagram, la médaillée d’or et d’argent à Londres a déclaré s’être cassé le pied « aussitôt que » elle est arrivée dans la capitale britannique pour les Jeux olympiques de 2012.

« Moi aussi, deux semaines avant les Jeux olympiques, j’ai frappé l’arrière de ma tête si fort que mon nez s’est cassé. Un os de mon nez a explosé pour protéger mon cerveau des lésions cérébrales. »

« J’ai donc eu une très mauvaise commotion cérébrale deux semaines avant les essais olympiques et si vous avez déjà eu une très mauvaise commotion cérébrale, vous savez qu’il faut du temps pour guérir. » dit Maroney.

L’USOC était tellement indifférent que je ne savais même pas que j’étais sous leurs soins – Ou que le camp de Karolyi auquel je m’entraînais chaque mois était une installation olympique gérée par eux !!? Pour moi, cela ressemblait plus à une salle de sport au milieu d’une forêt, avec un approvisionnement alimentaire limité et un médecin m’agressant deux fois par jour. https://t.co/mF5aIEqJmP – mckayla (@McKaylaMaroney) 1 août 2021

« J’ai dû faire ce test de commotion cérébrale encore et encore – j’ai l’impression que vous n’êtes probablement pas autorisé à le faire – jusqu’à ce que je réussisse, mais je devais aller aux essais et je devais aller aux Jeux olympiques. Mes médecins le savait, Larry Nassar le savait », a-t-elle affirmé.

Alors que la presse a été informée que Maroney souffrait d’une vieille blessure à un orteil, la réalité était un coup beaucoup plus grave qui risquait de mettre fin à sa carrière de gymnaste.

« C’était en fait mon pied, l’os sésamoïde de mon pied était complètement brisé et disloqué, et ça faisait très mal », elle a dit.

« J’ai dû subir une opération miracle… et ils m’ont dit que je ne marcherais probablement plus jamais avec des talons, que je ne ferais plus jamais de gymnastique. Moi, participer aux Jeux olympiques risquait littéralement le reste de ma carrière de gymnaste. »

Les parents sont vus comme une distraction, nous aurions des ennuis si nous leur parlions. Ma mère m’envoyait des colis de nourriture à mon hôtel à Tokyo, parce que je mourais de faim. Elle a tout fait pour m’aider. – mckayla (@McKaylaMaroney) 1 août 2021

Selon Maroney, son entraîneur lui a crié dessus en disant : « Pourquoi êtes-vous si dramatique? C’est une vieille pause. »

« Ce n’était pas une vieille pause. C’était une nouvelle pause », elle a insisté.

Les médias tournent toujours les histoires de manière incorrecte. Soyons clairs, je n’ai PAS été obligé de concourir avec mon pied cassé. Je n’ai jamais dit cela. Je me suis entraîné toute ma vie pour CE moment et ce fut un honneur de concourir pour mon pays. Je n’avais aucun doute que je pouvais effectuer un grand saut pour l’équipe américaine et je l’ai fait. pic.twitter.com/1Qbmh1PCke – mckayla (@McKaylaMaroney) 2 août 2021

Plus tard, cependant, Maroney a fait marche arrière et est revenu sur Twitter pour dire que : « Les médias racontent toujours les histoires de manière incorrecte. »

« Soyez clair, je n’ai PAS été obligé de concourir sur mon pied cassé. Je n’ai jamais dit cela. Je me suis entraîné toute ma vie pour CE moment et c’était un honneur de concourir pour mon pays. Je n’avais aucun doute que je pouvais faire un grand saut pour l’équipe des États-Unis et je l’ai fait. »

« En tant qu’athlète qui a fait ça pour mon pays, c’est extrêmement offensant pour les médias de dire que j’ai été FORCÉ de concourir. Comme si je voulais arrêter et rentrer à la maison ? Ce saut a été l’un des meilleurs moments de ma vie, s’il vous plaît, ne ne m’enlève pas ça », a-t-elle plaidé.