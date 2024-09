Simone Biles déclare que « ce n’est pas grave » après qu’une vidéo montre que l’enquête sur les scores a pu lui coûter de l’or

Simone Biles ne s’inquiète pas de rater potentiellement une médaille d’or supplémentaire à cause d’un autre problème de notation en gymnastique lors de l’exercice au sol aux Jeux olympiques de Paris.

Une vidéo d’une équipe de tournage qui a suivi Biles aux Jeux de Paris pour la série documentaire Netflix « Simone Biles: Rising » a été remise à Jordan Chiles, dont les avocats l’ont soumise lundi au Tribunal fédéral suisse dans le cadre de l’appel de Chiles pour conserver sa médaille de bronze. La vidéo montre également Biles demandant à l’entraîneur de l’équipe américaine Cecile Landi si une enquête avait été ouverte sur son score à l’exercice au sol.

Biles a demandé à Landi : « Est-ce qu’il demande ? » en faisant référence au mari et co-entraîneur de Landi, Laurent, qui a soumis une demande. Landi a répondu : « Il a dit qu’il l’avait fait. » Laurent a ensuite parlé à Landi en français avant que Landi ne se tourne vers Biles et ne dise : « Ils ne l’ont pas envoyé. »

Landi a alors demandé à son mari : « Et Jordan ? Tu veux essayer ? »

Biles a terminé à 0,033 point de la Brésilienne Rebeca Andrade pour remporter la médaille d’argent lors de la finale individuelle féminine au sol. Si l’enquête avait abouti, Biles aurait obtenu suffisamment de points pour remporter l’or.

« (F)onctement, ce n’est pas un gros problème pour moi », a tweeté Biles en réponse à la vidéo. « Rebecca avait de toute façon un meilleur sol. C’est décevant que cela n’ait pas été traité, mais je ne suis pas en colère contre les résultats (sic). »

Biles a ajouté : « Mais justice pour Jordan. Vous m’entendez !!!!!!!!!!!!!!!! »

Chiles, la dernière des neuf gymnastes à exécuter son exercice au sol, a reçu un score initial de 13,666, la plaçant cinquième derrière Andrade, Biles et les Roumaines Ana Bărbosu et Sabrina Maneca-Voinea, qui ont chacune obtenu un score de 13,700. (Bărbosu était devant Maneca-Voinea car elle avait un score d’exécution plus élevé, ce qui signifie que les juges ont pensé qu’elle avait exécuté un exercice plus propre.)

Suivant la routine de Chiles, Landi a soumis une réclamation, que les juges ont acceptée et ont ainsi élevé le score de Chiles à 13,766, la propulsant à la position de bronze. La vidéo soumise lundi montre Landi disant « Enquête pour Jordan » à deux reprises avant la fermeture de la fenêtre d’une minute pour faire appel des scores.

La Fédération roumaine de gymnastique a déposé un recours auprès du TAS contestant le caractère opportun de l’enquête de Chiles, affirmant qu’elle avait été soumise quatre secondes après la fenêtre d’une minute.

Le TAS a décidé que la question de Chiles avait été soulevée tardivement et que son score initial devait être rétabli, ce qui l’a expulsée du podium. La Fédération internationale de gymnastique (FIG) a modifié les résultats pour refléter cette décision avant de donner au Comité international olympique (CIO) le dernier mot sur la médaille de bronze.

Le CIO a retiré à Chiles sa médaille de bronze et l’a réattribuée à Bărbosu, qui a reçu sa médaille lors d’une cérémonie à Bucarest le 16 août. Les avocats de Chiles ont déposé un recours formel lundi pour annuler la décision du TAS.

