Simone Biles de retour aux Jeux olympiques de Tokyo pour la finale de l’épreuve à la poutre

TOKYO – Simone Biles se sent à nouveau assez bien pour tenter sa chance.

USA Gymnastics a déclaré lundi que Biles participerait à la finale de la dernière épreuve, la poutre d’équilibre, prévue mardi soir. Ce sera sa première compétition depuis qu’elle s’est retirée de la finale de l’équipe féminine mardi soir, invoquant des inquiétudes pour sa santé mentale et sa sécurité physique.

Elle s’est également retirée du concours général de jeudi soir, même si elle était dans les gradins pour regarder sa coéquipière Suni Lee devenir la cinquième Américaine consécutive à remporter le titre olympique, ainsi que les finales de l’épreuve pour le saut de cheval, les barres asymétriques et l’exercice au sol.

« Nous sommes ravis de confirmer que vous verrez deux athlètes américains dans la finale de la poutre demain – Suni Lee et Simone Biles !! J’ai hâte de vous regarder tous les deux », a déclaré la porte-parole Carol Fabrizio dans un communiqué.

Biles est le champion du monde en titre à la poutre et a également remporté une médaille de bronze sur cette épreuve aux Jeux olympiques de 2016 à Rio de Janeiro. Elle est troisième de la finale à huit.

Biles est venu à Tokyo en tant que plus grande star de ces Jeux olympiques, et devrait remporter un record de cinq médailles d’or. Mais elle a développé un cas de « twisties », une perte de conscience aérienne qui peut avoir des conséquences catastrophiques pour une gymnaste.

Dans la première épreuve de la compétition par équipe, Biles avait tenté de faire un Amanar, l’un des sauts les plus difficiles étant fait par les femmes mais une seconde nature pour Biles. Mais elle est tombée de l’air d’un tour court et a à peine réussi à se relever. Vendredi, dans son histoire sur Instagram, Biles a déclaré qu’elle subissait toujours les « twisties » mais, contrairement à son expérience précédente avec eux, ils l’affectaient maintenant sur les quatre événements plutôt que sur le saut et le sol.

« Honnêtement pétrifiant d’essayer de faire une compétence mais de ne pas avoir l’esprit et le corps synchronisés. 10/10 ne recommande pas », a écrit Biles vendredi dans un post Instagram dans lequel elle a expliqué en détail les problèmes qu’elle rencontre.

Elle a également posté deux vidéos d’elle essayant de faire son saut périlleux à double vrille sur des barres asymétriques, et il était clair qu’elle n’était pas elle-même. Dans la première vidéo, elle a subi une demi-vrille avant de tomber soudainement en l’air et d’atterrir à plat sur le dos. Dans la seconde, elle fait 1 fois et demi le tour.

Dans les deux vidéos, elle atterrit sur des tapis placés au-dessus d’une fosse remplie de blocs de mousse. En compétition, cependant, elle devrait faire ses compétences sur une surface dure et impitoyable.

Biles a supprimé les vidéos environ une heure après leur publication, bien qu’elle ait ensuite republié le texte qui les avait accompagnées.

« Je ne pense pas que vous vous rendiez compte à quel point c’est dangereux sur une surface dure/de compétition », a écrit Biles.

« Parfois, je ne peux même pas imaginer la torsion », a-t-elle ajouté. « Je ne peux vraiment pas comprendre comment tordre. »