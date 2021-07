Simone Biles aborde la « vague » de soutien après un retrait individuel total à Tokyo 2020 | Actualités des Jeux Olympiques

Simone Biles ne participera pas à la finale du concours général individuel de jeudi

Simone Biles a évoqué « l’amour et le soutien débordants » qu’elle a reçus depuis son retrait de la finale du concours général individuel féminin de jeudi aux Jeux olympiques de Tokyo pour se concentrer sur sa santé mentale.

La joueuse de 24 ans s’est retirée après une rotation de la finale de l’équipe féminine mardi à Tokyo, invoquant des problèmes de santé mentale.

Jeudi, Biles a posté sur Twitter: « L’amour et le soutien débordants que j’ai reçus m’ont fait réaliser que je suis plus que mes réalisations et ma gymnastique auxquelles je n’avais jamais vraiment cru auparavant. »

Biles prend sa participation à Tokyo au jour le jour et n’a pas encore décidé de se retirer de ses quatre finales individuelles, qui devraient avoir lieu la semaine prochaine.

l’amour et le soutien débordants que j’ai reçus m’ont fait réaliser que je suis plus que mes réalisations et ma gymnastique auxquelles je n’avais jamais vraiment cru auparavant. 🤍 – Simone Biles (@Simone_Biles) 29 juillet 2021

Dans un communiqué, USA Gymnastics a déclaré : « Après une évaluation médicale plus poussée, Simone Biles s’est retirée de la finale du concours multiple individuel.

« Nous soutenons de tout cœur la décision de Simone et saluons sa bravoure en donnant la priorité à son bien-être. Son courage montre, encore une fois, pourquoi elle est un modèle pour tant de personnes. »

Après une nouvelle évaluation médicale, Simone Biles s’est retirée du concours général individuel final. Nous soutenons de tout cœur la décision de Simone et saluons sa bravoure en priorisant son bien-être. Son courage montre, encore une fois, pourquoi elle est un modèle pour tant de personnes. pic.twitter.com/6ILdtSQF7o – Gymnastique américaine (@USAGym) 28 juillet 2021

S’exprimant mardi après sa décision de se retirer de la finale par équipe féminine, Biles a expliqué qu’elle n’était pas blessée mais qu’elle avait pris la décision de « protéger » sa santé mentale.

Après son saut d’ouverture – qui a marqué 13,766, la note la plus basse de la première rotation – Biles s’est blottie avec un entraîneur puis a quitté le sol de la compétition avec le médecin de l’équipe.

Elle est revenue plusieurs minutes plus tard avec sa jambe droite enveloppée, avant de retirer ses poignées de barre, de serrer ses coéquipières Grace McCallum, Sunisa Lee et Jordan Chiles dans ses bras et de mettre une veste et un pantalon de survêtement.

Les Américains ont terminé deuxièmes pour remporter l’argent – Biles remportant également une médaille – derrière l’équipe du Comité olympique russe qui a remporté l’or, tandis que la Grande-Bretagne a remporté le bronze.

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait été blessée physiquement, Biles a répondu : « Non. Juste une petite blessure à ma fierté.

« Après la performance que j’ai faite, je ne voulais tout simplement plus continuer. Je dois me concentrer sur ma santé mentale.

« Je pense juste que la santé mentale est plus répandue dans le sport en ce moment … nous devons protéger notre esprit et notre corps et pas seulement sortir et faire ce que le monde veut que nous fassions.

« Je ne me fais plus autant confiance… peut-être que ça vieillit. Il y a eu quelques jours où tout le monde te tweetait et tu ressentais le poids du monde.

2:38 La médaillée de bronze olympique de 2016, Amy Tinkler, a déclaré que la décision de Simone Biles de se retirer de la finale du concours multiple individuel aux Jeux olympiques de Tokyo en raison de problèmes de santé mentale montre à quel point elle est forte. La médaillée de bronze olympique de 2016, Amy Tinkler, a déclaré que la décision de Simone Biles de se retirer de la finale du concours multiple individuel aux Jeux olympiques de Tokyo en raison de problèmes de santé mentale montre à quel point elle est forte.

« Nous ne sommes pas que des athlètes, nous sommes des gens à la fin de la journée et parfois il suffit de prendre du recul.

« Je ne voulais pas sortir et faire quelque chose de stupide et me blesser.

« J’ai l’impression que beaucoup d’athlètes qui s’expriment ont vraiment aidé.

1:17 La journaliste de NBC, Liz McLaughlin, se dit surprise de la réaction positive de Simone Biles au retrait de deux épreuves olympiques. La journaliste de NBC, Liz McLaughlin, se dit surprise de la réaction positive de Simone Biles au retrait de deux épreuves olympiques.

« C’est tellement gros, ce sont les Jeux Olympiques, à la fin de la journée, nous ne voulons pas être transportés de là-bas sur une civière.

« Vous devez être là à 100 ou 120 % ou vous allez vous faire du mal. »

Biles est le gymnaste américain le plus titré de tous les temps et a remporté quatre médailles d’or et une de bronze aux Jeux de 2016.

Elle est arrivée à Tokyo comme l’une des plus grandes stars des Jeux, mais a eu du mal, du moins selon ses normes élevées, lors des qualifications.

Trois autres médailles à Tokyo feraient de Biles le gymnaste le plus titré de l’histoire

Dans un article publié lundi sur les réseaux sociaux, elle a déclaré qu’elle avait l’impression d’avoir « le poids du monde » sur ses épaules et qu’elle avait « du mal » à faire face à la pression des Jeux olympiques.

La médaillée olympique et championne du monde à 30 reprises a eu besoin de quatre podiums à Tokyo pour devenir la gymnaste la plus décorée de l’histoire, la première de celles-ci étant désormais réalisée malgré sa participation limitée.

Un moment de force indéniable de @simone_biles. Nous nous concentrons toujours sur l’aspect physique de la santé, mais l’aspect mental est tout aussi important. Lorsque vous prenez soin des deux, vous vous épanouirez dans la vie ! ❤️🤍💙#SimoneBiles CHÈVRE – Paul Pogba (@paulpogba) 28 juillet 2021

Le milieu de terrain de Manchester United et de la France Paul Pogba était l’un des nombreux athlètes de premier plan non impliqués dans les Jeux Olympiques à soutenir publiquement la décision de Biles de se concentrer sur sa santé mentale.

Il a déclaré sur Twitter: « Un moment de force indéniable de Simone Biles. Nous nous concentrons toujours sur l’aspect physique de la santé mais l’aspect mental est tout aussi important. Lorsque vous prenez soin des deux, vous vous épanouirez dans la vie! »

1:01 Le directeur général de l’Association olympique britannique, Andy Anson, a déclaré que la santé mentale est plus importante que jamais alors qu’il décrit le soutien au bien-être des athlètes de l’équipe GB aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. Le directeur général de l’Association olympique britannique, Andy Anson, a déclaré que la santé mentale est plus importante que jamais alors qu’il décrit le soutien au bien-être des athlètes de l’équipe GB aux Jeux olympiques de Tokyo 2020.

« Les athlètes reçoivent plus de soutien en matière de santé mentale »

0:41 Sally Munday, PDG de UK Sport, affirme que les athlètes ont beaucoup plus de soutien autour d’eux ces jours-ci pour faire face aux problèmes de santé mentale Sally Munday, PDG de UK Sport, affirme que les athlètes ont beaucoup plus de soutien autour d’eux ces jours-ci pour faire face aux problèmes de santé mentale

Sally Munday, directrice générale de UK Sport, a déclaré que les athlètes se sentent davantage soutenus par leurs instances dirigeantes pour protéger leur santé mentale.

Parler à Sky Sports News mercredi peu de temps avant que Biles ne se retire de la finale du concours général individuel féminin, Munday a déclaré: « J’ai entendu beaucoup de commentaires positifs d’athlètes sur ce que leurs sports, leurs instances dirigeantes font pour les soutenir dans cet espace. Je pense que le le fait que nous voyions tellement plus d’athlètes en parler en est la preuve.

« Je pense qu’il y aura toujours des problèmes où un athlète peut ne pas se sentir à l’aise pour dire quelque chose. Mais je pense que ce que nous voyons est beaucoup, beaucoup plus d’athlètes maintenant prêts à dire, de la même manière que » j’ai un ischio-jambier douleur », qu’ils disent « mentalement, je ne me sens pas dans un grand espace en ce moment ».

« Il y a des gens là-bas maintenant qui sont enroulés autour des athlètes pour s’assurer qu’ils peuvent le faire et qu’ils obtiennent le soutien dont ils ont besoin. »