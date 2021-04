L’ancienne numéro un mondiale Simona Halep a déclaré qu’elle s’était remise d’une blessure à l’épaule droite qui l’avait forcée à quitter l’Open de Miami le mois dernier et qu’elle était déterminée à lancer sa saison européenne sur terre battue avec une victoire tant attendue à l’Open de Stuttgart.

La Roumaine s’est retirée de Miami, son premier tournoi depuis une sortie en quart de finale à l’Open d’Australie en février, après avoir éprouvé des douleurs à la suite des séances d’entraînement.

«J’ai eu plus de deux semaines de pause et un traitement sur mon épaule. Je me sens beaucoup mieux », a déclaré le numéro trois mondial aux journalistes lors de l’événement WTA 500.

«Je n’ai pas eu de douleur ces derniers jours que j’ai pratiqués à la maison et aussi ici. J’espère que je pourrai rester comme ça pendant les matchs car les matchs sont différents de l’entraînement. »

L’ancien champion de Roland-Garros Halep a remporté tous les grands titres européens sur terre battue du calendrier WTA, à l’exception de Stuttgart.

«Je le veux vraiment. C’est un beau tournoi, de belles conditions, les gens sont gentils avec moi ici », a-t-elle déclaré.

«C’est aussi l’un de mes objectifs de gagner ce tournoi. Je veux gagner tous les tournois sur terre battue si possible.

Halep a déclaré que les restrictions strictes de l’Australie concernant le COVID-19 signifiaient que son entraîneur Darren Cahill restera dans son coin tout au long du swing sur terre battue.

«Il sera avec moi parce qu’il ne peut pas rentrer à la maison… il est coincé avec moi. Il est en Roumanie depuis une semaine », a déclaré Halep.

«Nous nous sommes très bien entraînés chez nous. Maintenant, il est ici pour la première fois et c’est bien de l’avoir toute la saison sur terre battue parce que c’est mon préféré. L’avoir signifie beaucoup. J’ai confiance quand il est là.

