Simona Halep dépasse Donna Vekic pour atteindre le deuxième tour de Toronto

La double gagnante Simona Halep a fait irruption dans le deuxième tour de l’Open de Toronto avec une victoire 6-0 6-2 contre la Croate Donna Vekic lundi lors de l’événement de mise au point de l’US OpenHalep, qui s’est retirée de son match de deuxième tour la semaine dernière à Washington en raison d’une maladie , a traversé le premier set en 21 minutes et n’a jamais regardé en arrière alors que Vekic devenait de plus en plus frustré alors que le match d’un peu plus d’une heure avançait.

“Je suis vraiment satisfaite de la façon dont j’ai joué aujourd’hui”, a déclaré Halep, qui n’a pas fait face à un point de rupture, lors de son entretien sur le terrain. “Cela me donne confiance dans la façon dont j’ai joué.” Ce n’est pas le résultat qui compte, c’est plutôt la façon dont j’ai joué. J’ai été très agressif et j’ai joué vite, c’est donc mon objectif et j’essaie de le faire tous les jours.

La prochaine pour la 15e tête de série roumaine, qui a remporté ses deux titres canadiens lors de l’événement à Montréal en 2016 et 2018, sera la Chinoise Zhang Shuai ou la qualifiée espagnole Cristina Busca. Serena Williams, triple championne et finaliste de son dernier Toronto apparition en 2019, a suivi Halep sur le court central pour un match contre l’Espagnole Nuria Parrizas Diaz.



Williams est arrivée à Toronto après avoir disputé un seul match en simple cette saison – une défaite au premier tour à Wimbledon en juin qui a marqué son retour à la compétition après une absence d’un an. Pour Williams, l’un des 14 grands gagnants du tableau principal, le match sera la première de l’Américaine sur un terrain dur depuis sa demi-finale à l’Open d’Australie 2021.

La 13e tête de série canadienne Leylah Fernandez donnera le coup d’envoi de la session nocturne à Toronto contre l’Australien Storm Sanders avant que Venus Williams ne rencontre le Suisse Jil Teichmann.

