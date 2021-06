Simona Halep, blessée, se retire des Jeux de Tokyo après le retrait de Wimbledon

La numéro trois mondiale Simona Halep est devenue la dernière joueuse de tennis de renom à se retirer des Jeux olympiques de Tokyo après que la Roumaine a déclaré qu’elle ne se remettrait pas à temps d’une blessure au mollet.

Halep, qui s’est également retiré de Wimbledon la semaine dernière, rejoint la 23 fois championne du Grand Chelem Serena Williams, le numéro 3 mondial masculin Rafa Nadal et le champion de l’US Open de l’année dernière Dominic Thiem pour sauter les Jeux de Tokyo, qui commencent le 23 juillet.

« Rien ne m’apporte plus de fierté que de représenter la Roumanie, mais malheureusement, le rétablissement de ma blessure au mollet demande plus de temps et j’ai pris la décision de me retirer des Jeux olympiques cet été », a tweeté Halep lundi.

devoir sauter les Jeux olympiques est incroyablement difficile à digérer, mais je suis déterminé à revenir plus fort 💪Je vais regarder et encourager les athlètes roumains de chez moi ❤️🇷🇴 – Simona Halep (@Simona_Halep) 28 juin 2021

En mai, la joueuse de 29 ans a quitté un événement sur terre battue à Rome après s’être blessée lors de son match de deuxième tour contre Angelique Kerber et a ensuite été contrainte de rater Roland-Garros.

« Après la déception d’avoir raté Roland-Garros et Wimbledon, devoir sauter les Jeux olympiques est incroyablement difficile à digérer, mais je suis déterminée à revenir plus forte », a-t-elle ajouté.

Halep a subi une défaite au premier tour aux Jeux olympiques de Londres en 2012 et a sauté les Jeux de Rio 2016 en raison de préoccupations concernant le virus Zika.

