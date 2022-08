Simona Halep bat Jessica Pegula pour atteindre la finale à Toronto

La double championne Simona Halep, de Roumanie, s’est qualifiée pour la finale de l’Omnium Banque Nationale, battant Jessica Pegula, des États-Unis, 2-6, 6-3, 6-4, samedi.

Halep affrontera la Brésilienne Beatriz Haddad Maia, une gagnante de 6-4, 7-6 (7) contre la 14e tête de série Karolina Pliskova de la République tchèque en demi-finale de nuit.

Halep a brisé une raquette sur le terrain dur du stade Sobeys après avoir raté un retour tardif au troisième set.

“Le feu est de retour”, a déclaré Halep. « C’est bon signe si je fais ça. On dirait que je me bats. Ça m’aide parfois. Je ne sais pas si c’est toujours bon ou pas, mais ça m’aide.

Halep, 15e tête de série, a remporté le tournoi de Montréal en 2016 et 2018. Pegula était septième tête de série.

Haddad Maia a atteint sa première finale d’événement WTA Masters. En juin, elle a remporté des épreuves consécutives sur gazon à Nottingham et à Birmingham en Angleterre pour ses deux premiers titres de tournée.

« J’essaie juste de respirer un peu plus. J’essaie de me calmer et de penser à ce que je dois faire et non à ce que je vis », a déclaré Haddad Maia. “J’essaie de jouer chaque point et de penser au prochain coup.

Elle a battu Iga Swiatek, la mieux classée, en huitièmes de finale.

“Je ne pense pas à” Oh, je joue ici contre le n ° 1 mondial sur une grande scène dans un 1000 WTA “, car sinon, je ne pourrais pas jouer”, a déclaré Haddad Maia.

Halep a remporté le Melbourne Summer Set 1 pour ouvrir la saison pour son 23e titre, et le premier depuis 2020. Elle a commencé à travailler avec l’entraîneur Patrick Mouratoglou en avril et a déclaré qu’il avait ravivé sa passion pour le tennis, soulignant les séances d’entraînement à son école de tennis dans le Côte d’Azur.

“La personne à côté de nous, Patrick, il l’a apporté”, a déclaré Halep en désignant Mouratoglou. “L’ambiance de l’académie m’a donné de l’énergie. Voir tous ces enfants se battre chaque jour pour réaliser le rêve qu’ils ont. J’ai senti que je pouvais encore le faire. Je l’ai toujours en moi.

