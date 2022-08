Simona Halep bat Coco Gauff, Haddad Maia étourdit Bencic à l’Omnium canadien

La Roumaine Simona Halep a combattu un rallye tardif de Coco Gauff et la Brésilienne Beatriz Haddad Maia a réussi un autre bouleversement en trois sets alors que toutes deux se sont qualifiées pour les demi-finales de l’Open canadien vendredi. La double championne Halep a obtenu un nerveux 6-4 7-6( 2) gagner vendredi et se qualifier pour le dernier carré pour la cinquième fois.

L’ancien numéro un mondial, en tête d’un set et menant 4-1 dans le second, semblait se diriger vers un passage facile dans les quatre derniers. la 10e tête de série dans le bris d’égalité pour maintenir sa domination sur l’Américaine.

En quatre rencontres en carrière, dont trois cette année, Gauff n’a pas encore réussi à prendre un set contre Halep, qui affrontera ensuite une autre Américaine, septième tête de série, Jessica Pegula – une gagnante 6-3 6-3 contre la Kazakh Yulia Putintseva. avec la façon dont je suis restée forte mentalement », a déclaré Halep, après avoir atteint sa 29e demi-finale en carrière lors d’un événement WTA 1000 – plus que tout autre joueur.

«Et je me suis battu pour chaque point qui était vraiment important parce qu’elle fait la même chose. Mentalement, je suis forte même si j’ai eu un peu de mal dans le deuxième set.



Mais le double vainqueur du Grand Chelem s’est recentré dans le jeu décisif pour empêcher le concours d’aller à un tiers et a enregistré sa 36e victoire cette saison derrière seulement Iga Swiatek (48) et Ons Jabeur (37). La joueuse de 30 ans a également dû lutter avec son service, commettant huit doubles fautes tout en donnant à Gauff, finaliste de Roland-Garros, de nombreuses occasions avec 12 occasions de break.

Haddad Maia a humilié la 12e tête de série Belinda Bencic de Suisse 2-6, 6-3, 6-3 pour devenir le premier Brésilien à atteindre les demi-finales d’un tournoi WTA 1000. Le joueur de 26 ans de Sao Paulo, qui a stupéfié le Polonais La numéro un mondiale Iga Swiatek au tour précédent, a eu besoin de deux heures et 11 minutes pour devancer la championne 2015 Bencic. dernier quart de finale.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici