Simona Halep : ancienne championne de Wimbledon interdite pendant quatre ans pour délits de dopage | Nouvelles du monde

L’ancienne championne de Wimbledon et de Roland-Garros, Simona Halep, a été suspendue pour quatre ans pour violation des règles antidopage.

La star roumaine du tennis de 31 ans a été suspendue pour deux délits de dopage distincts, a annoncé l’Agence internationale pour l’intégrité du tennis (ITIA).

Halep s’est engagé à blanchir « mon nom de ces fausses allégations » et envisage de faire appel.

L’ancien numéro un mondial était provisoirement suspendu depuis octobre 2022 après avoir été testé positif au Roxadustat, un stimulant sanguin interdit, à l’US Open l’année dernière.

Elle a ensuite été accusée d’irrégularités dans son passeport biologique de l’athlète et les deux accusations ont été confirmées par un tribunal indépendant.

Le panel a conclu que Halep « avait commis des violations intentionnelles des règles antidopage ».

Halep, qui a remporté Wimbledon en 2019 après avoir battu Serena Williams en finale et triomphé à Roland-Garros un an plus tôt, a nié tout acte répréhensible.

Dans un communiqué, elle a déclaré qu’elle « refusait d’accepter » l’interdiction de quatre ans, qui court jusqu’en octobre 2026.

Elle a ajouté : « Je continue de m’entraîner et de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour blanchir mon nom de ces fausses allégations et retourner devant le tribunal. »

« J’ai l’intention de faire appel de cette décision auprès du Tribunal Arbitral du Sport et d’exercer tous les recours légaux contre la société de suppléments en question. »

Halep a nié avoir sciemment pris la substance interdite et a déclaré qu’elle disposait de preuves démontrant que de petites quantités de médicament contre l’anémie étaient entrées dans son organisme à partir d’un supplément autorisé contaminé.

Halep a battu Serena Williams pour remporter Wimbledon en 2019. Photo : Susan Mullane-USA TODAY Sports





