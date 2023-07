Simon Thomas remplace Jeff Stelling comme nouveau présentateur de Soccer Saturday

Simon Thomas remplacera Jeff Stelling en tant que présentateur de Gillette Soccer Saturday à partir de la saison 2023/24.

Stelling a révélé en avril qu’il quitterait la série après plus de 25 ans à sa tête.

3 Thomas sera le nouveau visage de Gillette Soccer samedi Crédit : Sky Sports

3 Il remplacera le légendaire Stelling sur la sellette Crédit : sky sports

Le présentateur légendaire a été ovationné par ses collègues Paul Merson, Clinton Morrison, Kris Boyd et Matt Dawson pour ce qui a été une dernière apparition émouvante.

Il a également révélé qu’il avait reçu un appel surprise de l’icône de la musique Elton John pour le remercier de son service.

Avec la nouvelle campagne qui approche à grands pas, Sky a annoncé que Thomas serait le nouveau présentateur de l’émission à succès.

Il a plus de 20 ans d’expérience dans la diffusion et a déjà passé plus d’une décennie chez Sky Sports.

Le joueur de 50 ans a couvert à la fois la Premier League et l’EFL dans le passé et a présenté Sky Sports News.

Il a déclaré: «Quand j’ai quitté Sky en 2018 pour des raisons très personnelles; on disait toujours que la porte serait ouverte si jamais je voulais revenir. Je ne m’attendais pas à ce que Gillette Soccer Saturday soit la porte qui s’ouvrirait.

« Être invité à présenter cette émission emblématique et à suivre les traces de Jeff Stelling, un géant absolu de la diffusion sportive, est un immense honneur et j’ai tout simplement hâte de commencer. »

Thomas ne sera pas le seul nouveau venu sur Gillette Soccer samedi puisque l’ancien arbitre Mike Dean rejoindra également l’équipe.

3 Il a été annoncé samedi que Dean quittait le PGMOL Crédit : AP : Associated Press

Il est prêt à offrir une analyse approfondie et un aperçu des grandes décisions prises la saison prochaine après avoir quitté son rôle de VAR en Premier League et 27 ans d’expérience en tant qu’arbitre.

Soccer Saturday sera également diffusé à partir d’un nouveau studio avec Merson, Morrison, Boyd, Dawson, Sue Smith et Tim Sherwood faisant également partie de l’équipe.

Pour les matchs de milieu de semaine, Julien Warren continuera son rôle de présentateur.

Soccer Saturday est apparu pour la première fois sur les écrans de télévision en 1992 et est sur le point de faire son retour pour la nouvelle saison de football anglais.