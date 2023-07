Simon Thomas nommé nouvel hôte de Soccer Saturday; l’ancien arbitre Mike Dean se joint également à l’émission pour donner un aperçu des officiels du match | Nouvelles du football

Simon Thomas a été nommé nouveau présentateur du Soccer Saturday dès le début de la saison 2023/24, l’ancien arbitre Mike Dean rejoignant également le programme.

Thomas remplace Jeff Stelling, qui a quitté l’émission phare à la fin de la saison 2022/23 après plus de 25 ans à la barre.

Le nouveau visage de Football samedi a déjà présenté sur Sky Sports Nouvelles et Sports du ciel, ayant été le présentateur principal de la couverture du football en direct, y compris la Premier League et l’EFL.

Soccer Saturday aura également un autre nouveau visage dans l’ancien arbitre de Premier League Dean, qui rejoindra les rangs pour offrir une analyse approfondie et un aperçu des plus grandes décisions prises à travers le pays.

Dean a eu une carrière d’arbitre de 27 ans, prenant sa retraite de l’arbitrage sur le terrain en 2022, après 22 ans en tant qu’arbitre de Premier League. Il a passé la saison dernière en tant que VAR dédié mais a démissionné samedi.

Quoi de neuf sur Gillette Soccer Saturday la saison prochaine ?

L’ancien arbitre de Premier League Mike Dean rejoint également l’équipe

Gillette Soccer Saturday diffusera depuis un nouveau studio, apportant un nouveau regard sur l’incontournable football du samedi

Jeff Stelling fait ses adieux à Soccer Saturday et dit qu'il est « l'homme le plus chanceux à avoir jamais respiré » alors qu'il reçoit une ovation debout de l'équipe.



Soccer Saturday revient sur les écrans lorsque les saisons EFL commencent le 5 août, diffusant depuis un tout nouveau studio. Thomas et Dean seront rejoints par un éventail de visages familiers sur le panel, dont Paul Merson, Clinton Morrison, Michael Dawson, Sue Smith, Kris Boyd et Tim Sherwood. Julian Warren continuera à présenter Soccer Special pour les matchs en milieu de semaine.

Thomas a déclaré à propos de son nouveau rôle: « Quand j’ai quitté Sky en 2018 pour des raisons très personnelles, on a toujours dit que la porte serait ouverte si jamais je voulais revenir. Je ne m’attendais pas à ce que Gillette Soccer Saturday soit la porte qui s’ouvrirait.

Après avoir confirmé que Mike Dean rejoindra Soccer Saturday la saison prochaine, nous revenons sur certains de ses moments les plus mémorables



« Être invité à présenter cette émission emblématique et à suivre les traces de Jeff Stelling, un géant absolu de la diffusion sportive, est un immense honneur et j’ai tout simplement hâte de commencer. »

Le nouveau panéliste du samedi de football, Dean, a ajouté: « C’est un peu surréaliste de faire partie d’une émission aussi appréciée, mais j’ai hâte de rejoindre l’équipe. Avec toute la technologie disponible dans le jeu d’aujourd’hui, je pense qu’il est crucial que les fans comprennent pourquoi des décisions ont été prises, même s’ils ne sont pas d’accord avec elles ! »

Le directeur du football de Sky Sports, Gary Hughes, a déclaré: « Simon a laissé Sky au sommet de sa profession en tant que présentateur de Premier League, livrant les plus grands matchs à un large public. C’est génial d’avoir quelqu’un avec son expérience et sa crédibilité de retour dans l’équipe. pour faire entrer Gillette Soccer Saturday dans une nouvelle ère.

Simon Thomas remplace Jeff Stelling, qui a quitté après 25 ans à présenter Soccer Saturday, avec son premier spectacle le 5 août





« Nous sommes également ravis d’accueillir Mike chez Sky Sports. Il était l’un des arbitres les plus connus et les plus appréciés du jeu. Dans son rôle, il expliquera les grands appels et les décisions de son point de vue unique, offrant aux fans de Gillette Soccer Saturday et de notre couverture de la Premier League avec une meilleure analyse, perspicacité et compréhension. »

Les matchs d’ouverture du week-end en Premier League

Voici le premier tour des matches de la saison 2023/24 de Premier League :

vendredi 11 août

Burnley vs Manchester City – coup d’envoi à 20h, en direct sur Sky Sports

samedi 12 août

Arsenal vs Nottingham Forest – coup d’envoi à 12h30

Bournemouth vs West Ham – coup d’envoi à 15h

Brighton vs Luton – coup d’envoi à 15h

Everton vs Fulham – coup d’envoi à 15h

Sheffield United contre Crystal Palace – coup d’envoi à 15h

Newcastle vs Aston Villa – coup d’envoi à 17h30, en direct sur Sky Sports

dimanche 13 août

Brentford vs Tottenham – coup d’envoi 14h, en direct sur Sky Sports

Chelsea vs Liverpool – coup d’envoi à 16h30, en direct sur Sky Sports

lundi 14 août

Manchester United vs Wolves – coup d’envoi à 20h, en direct sur Sky Sports

Revivez les meilleurs moments de la carrière brillante, divertissante et souvent hilarante de Jeff Stelling lors de Soccer Saturday.



Les matchs du week-end d’ouverture du championnat

Voici le premier tour des matchs de la saison EFL 2023/24:

vendredi 4 août

Sheffield Wednesday contre Southampton, 20h – En direct sur Sky Sports

samedi 5 août

Blackburn contre West Brom, 15h

Bristol City contre Preston, 15h

Middlesbrough contre Millwall, 15h

Norwich contre Hull, 15h

Plymouth contre Huddersfield, 15h

QPR contre Watford, 15h

Stoke contre Rotherham, 15h

Swansea vs Birmingham, 15h

dimanche 6 août

Leicester contre Coventry, 12h – En direct sur Sky Sports

Leeds vs Cardiff, 14h30 – En direct sur Sky Sports

Sunderland contre Ipswich, 17h – En direct sur Sky Sports

Les matchs d’ouverture du week-end en Ligue 1

Voici le premier tour des matches de la saison 2023/24 de League One, qui débutera le samedi 5 août :

Barnsley vs Port Vale – coup d’envoi à 15h

Blackpool vs Burton Albion – coup d’envoi à 15h

Bolton Wanderers vs Lincoln City – coup d’envoi à 15h

Cambridge United vs Oxford United – coup d’envoi à 15h

Carlisle United vs Fleetwood Town – coup d’envoi à 15h

Charlton Athletic vs Leyton Orient – coup d’envoi à 15h

Derby County vs Wigan Athletic – coup d’envoi à 15h

Northampton Town vs Stevenage – coup d’envoi à 15h

Portsmouth vs Bristol Rovers – coup d’envoi à 15h

Reading vs Peterborough United – coup d’envoi à 15h

Shrewsbury Town vs Cheltenham Town – coup d’envoi à 15h

Wycombe Wanderers vs Exeter City – coup d’envoi à 15h

Les matchs d’ouverture du week-end en Ligue 2

Voici le premier tour des matches de la saison 2023/24 de la Ligue 2, qui débutera le week-end du 5 août :

Accrington Stanley vs Newport County – coup d’envoi à 15h

Colchester United vs Swindon Town – coup d’envoi à 15h

Crawley Town vs Bradford City – coup d’envoi à 15h

Crewe Alexandra vs Mansfield Town – coup d’envoi 15h

Doncaster Rovers vs Harrogate Town – coup d’envoi à 15h

Forest Green Rovers vs Salford City – coup d’envoi à 15h

Grimsby Town vs AFC Wimbledon – coup d’envoi à 15h

Morecambe vs Walsall – coup d’envoi 15h

Stockport County vs Gillingham – coup d’envoi à 15h

Sutton United vs Notts County – coup d’envoi à 15h

Tranmere Rovers vs Barrow – coup d’envoi à 15h

Wrexham vs Milton Keynes Dons – coup d’envoi à 15h

Ouverture complète des matchs en direct de Sky Sports

vendredi 4 août – Sheffield Wednesday contre Southampton, 20h

dimanche 6 août – Leicester vs Coventry, 12h

dimanche 6 août – Leeds vs Cardiff, 14h30

dimanche 6 août – Sunderland contre Ipswich, 17h

Vendredi 11 août – Burnley vs Manchester City, coup d’envoi à 20h

Samedi 12 août – Newcastle vs Aston Villa – coup d’envoi 17h30

Dimanche 13 août – Brentford vs Tottenham – coup d’envoi 14h, Chelsea vs Liverpool – coup d’envoi 16h30

Lundi 14 août – Manchester United vs Wolves – coup d’envoi à 20h

Quelles sont les dates clés de la saison 2023/24 ?

Le première ligue La saison débutera le week-end du 11 au 13 août et se terminera neuf mois plus tard, le 19 mai 2024.

Une pause des joueurs de mi-saison aura lieu entre le 14 et le 20 janvier et, afin de répondre au calendrier chargé de Noël et du Nouvel An, aucun tour de cette période n’aura lieu à moins de 48 heures l’un de l’autre.

Pendant ce temps, le Finale de la Coupe Carabao aura lieu le dimanche 25 février, la Finale de la Ligue Europa aura lieu à Dublin le 22 mai et la Finale de la Ligue des champions se jouera au stade de Wembley le 1er juin.

Quelles sont les dates clés de la saison EFL 2023/24 ?

Date de début – Vendredi 4 août

Finale des barrages de Ligue 1 – 18 mai

Finale des barrages de Ligue 2 – 19 mai

Finale des barrages du championnat – 26 mai