Simon Pegg révèle sa vraie « Mission Impossible »

Mission impossible 7 arrive dans les salles cette semaine et nous avons eu la chance de nous asseoir avec Simon Pegg, qui a joué le rôle de Benji Dunn tout au long de la série de films.

Simon Pegg était le vétérinaire sur le tournage de ‘Mission Impossible : Dead Reckoning Pt. 1’

Il y a tellement choses à aimer à propos Mission Impossible : Dead Reckoning Pt. 1 et le personnage de Pegg est définitivement en haut de notre liste. Nous avons demandé à l’acteur vétéran, également connu pour ses rôles dans Les garçons, Star Trek, Star Wars : Épisode VII – Le Réveil de la Force et Shaun des morts sur les amitiés qu’il a nouées grâce à son travail avec le Mission impossible la franchise.

« Le genre d’amitiés fondamentales que j’ai sur Mission est d’une importance vitale », a déclaré Pegg, directrice principale du contenu de BOSSIP, Janeé Bolden. « Et les nouvelles amitiés. J’ai connu Tom [Cruise] et Ving [Rhames] depuis 17 ans maintenant et ce sont de très vieux amis et nos amitiés ont évolué au fil des ans, en particulier moi et Tom parce que nous avons traversé tellement de choses, mais aussi Rebecca tu sais que j’aime beaucoup et c’est une amie très chère , et toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées, vous savez et quand vous faites tous quand vous travaillez tous avec vos amis et que vous aimez tout le monde, cela rend l’expérience tellement plus agréable et c’était vraiment amusant pour tous les nouveaux enfants venir – je les appelle des enfants, et être le genre de vétéran. J’étais le petit nouveau dans Mission impossible. J’étais le chiot et maintenant il y a tous ces jeunes qui sont arrivés et je suis comme le vieux maintenant. J’aime bien ça. Ils viennent tous me voir et me demandent des trucs parce que Tom est toujours occupé. Tom et McQ [director Christopher McQuarrie] sont toujours en train d’élaborer des plans, alors vous savez que je suis le genre de personne avec qui ils traînent et ils viennent toujours à Simon, ‘Qu’est-ce que ça veut dire ? Quand est-ce qu’on va faire ça ? Comment le… et je me dis, ‘Écoute, je ne sais pas, tu sais, c’est comme si j’en savais autant que toi.’ Mais c’est amusant d’être un vétéran maintenant.

L’acteur de « Shaun Of The Dead », Simon Pegg, dit que l’IA est passée de la science-fiction à la réalité

Nous avons fait de notre mieux pour ne pas spoiler MI : 7 mais nous avons pensé qu’il était important d’interroger Pegg sur l’ennemi dans ce film, connu sous le nom de The Entity, qui vient d’une mystérieuse technologie [artificial intelligence] menace. Pegg, qui a joué dans des films avec toutes sortes d’ennemis réels et imaginaires, nous a parlé de la menace potentielle posée par la technologie.

« En tant qu’êtres humains, nous avons toujours peur des choses que nous ne comprenons pas, et je pense que la proposition de l’IA à beaucoup de gens est comme si c’était quelque chose de mystérieux et qu’elle pourrait nous faire du mal », a déclaré Pegg. « Nous avons toujours eu peur de choses comme les monstres, les dieux, les extraterrestres et les zombies – tout ce qui pourrait menacer de nous faire disparaître de la surface de la Terre – c’est quelque chose qui semble très réel, vous savez ? C’est plus réel que n’importe laquelle de ces choses. C’est quelque chose qui émerge maintenant. Quand McQ a dit, ‘C’est l’ennemi dans Mission 7‘, je me suis dit : ‘J’adore ça !’ Tu sais c’est très Mission impossible, c’est assez de la science-fiction. Trois ans plus tard et c’est un fait scientifique, vous savez ? Je pense que c’est extraordinaire. C’est assez intrigant, cela pourrait être une chose merveilleuse, mais ce n’est peut-être pas le cas, nous devrons attendre et voir.

Le personnage de Pegg, Benji, utilise en fait des choses assez peu conventionnelles dans son travail, dans le cadre de l’équipe de renseignement et d’armes de premier ordre d’Ethan Hunt, nous avons donc dû demander quelles choses dans la boîte à outils de Benji il ne quitterait jamais la maison sans.

« Le plus drôle à ce sujet, c’est que Benji se retrouve sans aucun outil et qu’il doit fouiller les bagages des gens pour découvrir ce qu’ils transportent avec eux et rassembler la boîte à outils », a déclaré Pegg, faisant référence au nouveau MI film. « Je pense que Benji a probablement un petit portefeuille, un joli petit portefeuille en cuir avec comme un tournevis et une tête cruciforme et une sorte de tête plate et toutes les différentes choses dont vous avez besoin, il ne l’a tout simplement pas avec lui à ce moment-là, alors il doit littéralement fouiller les bagages de parfaits inconnus pour essayer de voir ce qu’ils ont comme outils dans leurs sacs. Alors je regarderais dans votre sac de savon ce soir et je verrais si vous en avez assez pour désamorcer une bombe nucléaire.

Enfin nous avons demandé au Mission impossible vétéran de sa propre « Mission Impossible » personnelle dans la vie qu’il a réussi à prouver comme possible. La réponse était si réconfortante!

« Je considère toujours le plus grand défi de ma vie comme étant un parent », nous a dit Pegg, père d’une adolescente nommée Matilda. « Cela ne ressemble pas à un Mission impossible mais parfois c’est le cas. Vous pouvez vous retrouver dans les premiers stades où vous ne pouvez pas dormir, vous savez parce que vous vous êtes levé tard, cela peut ressembler à un Mission impossible mais c’est la mission la plus gratifiante, la plus enrichissante et la plus belle qu’on m’ait jamais confiée. Cela a été ma mission préférée de tous les temps et je pense que ma plus réussie.

Mission Impossible : Dead Reckoning Pt. 1 arrive dans les salles partout demain, le 13 juillet !