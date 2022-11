Simon LeBon de Duran Duran révèle qu’Andy Taylor a un cancer de la prostate Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : Greg Allen/Mark J Terrill/AP/Shutterstock

Chez Duran Duran l’intronisation au Rock & Roll Hall of Fame s’est avérée douce-amère le samedi 5 novembre, après que le leader Simon Le Bon64 ans, guitariste révélé AndyTaylor, 61 ans, est atteint d’un cancer de la prostate de stade 4. Seules trois des icônes des années 80 étaient présentes pour accepter leur honneur lors de la 37e cérémonie annuelle d’intronisation au Microsoft Theatre de Los Angeles.

Simon a lu une déclaration d’Andy, alors qu’il était sur scène avec d’autres membres du groupe Roger Taylor et Jean Taylor (Aucun rapport.) “Il n’y a rien qui se rapproche d’une telle reconnaissance”, a-t-il écrit à propos du parcours des chanteurs de “Rio”. “Vous pouvez rêver de ce qui nous est arrivé, mais le vivre, selon ses propres termes, en tant que copains, était plus qu’incroyable”, a-t-il poursuivi.

Abordant son diagnostic, Andy a poursuivi en disant: “De nombreuses familles ont connu la combustion lente de cette maladie, et bien sûr, nous ne sommes pas différents, donc je parle du point de vue d’un père de famille, mais avec une profonde humilité envers le groupe , les plus grands fans qu’un groupe puisse avoir, et cette distinction exceptionnelle.

Andy a terminé avec des excuses, expliquant comment il a fait de son mieux pour faire de la performance des hitmakers de la nouvelle vague. Sa lettre a poursuivi: «Je suis vraiment désolé et massivement déçu de ne pas avoir pu venir. Qu’il n’y ait aucun doute que j’étais ravi de tout cela – j’ai même acheté une nouvelle guitare avec le whammy essentiel ! Je suis tellement fier de ces quatre frères, je suis étonné de leur durabilité et je suis ravi d’accepter ce prix. J’ai souvent douté que le jour viendrait. Je suis vraiment content d’être là pour voir le jour.

Duran Duran a été fondé en 1978, mais le line-up le plus reconnaissable du groupe ne s’est réuni que lorsque Andy et Simon ont rejoint le groupe en 1980. Ils étaient l’un des groupes les plus populaires du début. MTV ère, a vendu plus de 100 millions de disques tout en remportant des distinctions comme le premier Grammy du meilleur clip vidéo en 1984 et un MTV Video Music Award pour l’ensemble de sa carrière.