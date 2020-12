La dernière saison de Netflix de The Crown s’ouvre sur un avertissement de « scènes de trouble de l’alimentation que certains téléspectateurs peuvent trouver troublantes ». Il n’y a aucune mention d’un trouble de la vérité.

La famille royale a-t-elle humilié Mme Thatcher à Balmoral? Est-ce que Charles a téléphoné à Camilla tous les jours après avoir épousé Diana. Non. La reine avait-elle des proches enfermés dans un hôpital psychiatrique pour éviter la gêne? Non.

Ces faussetés et d’autres ne sont pas de couleur pour étoffer un docudrame royal. Ce sont des mensonges visant à accuser faussement des personnalités publiques. Ont-ils de l’importance? La vérité compte-t-elle?

Quiconque cherche à titiller le public avec une histoire fabriquée joue avec le feu. Les apologistes de la dernière saison de 97 millions de livres sterling de The Crown affirment que la royauté a longtemps été la cible de la fiction satirique.

Il peut prendre le ridicule mondial pour le divertissement public dans sa foulée. Si Camilla subit une attaque de troll vicieuse, elle peut la gérer.

La dernière saison de Netflix de The Crown s’ouvre sur un avertissement de « scènes de trouble de l’alimentation que certains téléspectateurs peuvent trouver troublantes ». La famille royale a-t-elle humilié Mme Thatcher à Balmoral (illustrée dans le portrait de Netflix)? Non

Le créateur de la série, Peter Morgan, avait probablement raison de se penser en clair. Il n’offensait pas une minorité sensible ou n’encourageait pas ouvertement le discours de haine.

Il réalisait apparemment la série télévisée la plus somptueuse de l’histoire, avec une vaste société hollywoodienne derrière lui et le gilet pare-balles de «licence artistique» pour faire taire les critiques.

Pour l’historien méticuleux de la royauté, Hugo Vickers, les épisodes sont tellement imprégnés d’imprécision – huit fausses scènes dans le seul premier épisode de la dernière série – que le fait que certaines victimes soient mortes dilue à peine son indignation. Beaucoup ne le sont pas.

La Couronne accuse le prince Philip, âgé de 99 ans, d’infidélité en série, d’implication dans l’affaire Profumo et de menacer Diana si elle quitte Charles que « cela ne se terminera pas bien ».

En 1960, le duc d’Édimbourg et un attaché de presse royal australien William Heseltine décident de «rebaptiser» la monarchie en «famille royale», un couple heureux et un adorable quatuor d’enfants.

Ils auraient dû savoir où cela se terminerait, dans un feuilleton mondial qui fait rage. Le monde s’accrocherait à tous les ragots et scandales.

Ce qui a d’abord été projeté à la télévision comme un barbecue discret de Balmoral a conduit inexorablement à une éternelle version haut de gamme de Keeping Up With The Kardashians.

Représenter des personnes vivantes «sur scène» est toujours dangereux, le dernier recours du drame. C’est «sexer» la fiction avec la poussière d’or de la réalité pour aider à suspendre l’incrédulité.

Des actualités d’événements réels, tels que le dimanche sanglant de l’Ulster, sont insérées dans The Crown pour promouvoir la vraisemblance.

Emma Corrin affirme avoir réalisé à partir du scénario que la Diana qu’elle jouait «était un personnage fictif».

Cela ne l’a pas empêchée de se pencher sur les enregistrements de Diana «pour perfectionner les intonations et les inflexions de sa voix». Elle a trompé le monde.

Le créateur de la série, Peter Morgan, déteste la famille royale

J’ai admiré le film de Morgan sur La reine sur la réaction du palais à la mort de Diana. Il a reconstitué les événements de Buckingham Palace et de Downing Street avec un soin qui semblait méticuleux.

Helen Mirren a fait une reine superbe et plausible, malgré la métaphore bon marché de Diana comme un cerf mort, image mal répétée dans The Crown. Il était clair que l’exactitude des recherches sur les événements connus était le véhicule le plus efficace de la vérité.

Morgan n’a pas contesté l’accusation de mensonge de Vickers – ou de quiconque. Il a plutôt déclaré pieusement que «parfois il faut renoncer à l’exactitude, mais il ne faut jamais abandonner la vérité». Ses victimes pourraient raisonnablement demander quelle est la différence.

Cela n’a rien à voir avec la licence artistique, quoi que cela signifie. L’intention claire de la dernière saison de The Crown est de donner l’impression d’une famille royale complètement méchante, d’une manière ou d’une autre, responsable de la mort de Diana.

Quiconque voulait faire un drame sur une famille royale dysfonctionnelle aurait pu en utiliser un fictif. Je soupçonne que personne n’aurait regardé.

De même, Morgan aurait pu créer The Crown sans fabrications diffamatoires – comme il a réussi à le faire dans The Queen. Je pense que beaucoup auraient regardé.

Mais il était clairement consumé par ses propres fantasmes et poussé par une haine de la famille royale. Il a rendu la princesse Margaret vraiment méchante et la reine d’Olivia Colman un con au visage aigre.

Plus scandaleux, il a obligé le prince Philip à détester Diana, ce qu’il n’a pas fait, et lui a lancé une dernière menace menaçante.

Le détournement de l’histoire pour étayer une bonne histoire peut être aussi vieux que les collines. Le film JFK d’Oliver Stone a «prouvé» que Lyndon Johnson avait conspiré pour assassiner le président Kennedy.

Plus scandaleux, Peter Morgan a obligé le prince Philip à détester Diana (photo) dans la série, ce qu’il n’a pas fait, et lui a lancé une dernière menace menaçante.

Il a rapporté 149 millions de livres sterling et je connais de nombreuses personnes informées qui l’ont trouvé convaincant.

La même chose s’applique à la parodie historique sans cesse citée, Richard III de Shakespeare. Les films Braveheart et The Patriot ont monstrueusement transformé la Grande-Bretagne pour des atrocités impériales de style nazi, tous deux comparables à Hollywood dans le passé.

Il en était de même pour les innombrables films sur lesquels j’ai été élevé, ce qui laisse entendre que la Grande-Bretagne a combattu Hitler seul. Ils sont toujours diffusés tous les soirs à la télévision britannique.

Les défenseurs de Morgan soutiennent que les personnes sensées n’auront pas cru à ses inexactitudes et que le message général de la série – que le reste de la famille royale l’avait fait pour Diana – était la vérité.

Je suis sûr que les observateurs royaux obsessionnels peuvent séparer la vérité du mensonge tandis que les anti-royalistes se vautreront dans un biais de confirmation.

Mais le message pour des millions de personnes dans le monde – sans source régulière d’informations sur la famille royale britannique – est que la Couronne est la vérité de l’Évangile. Disons simplement que c’est dommage.

Il est interdit aux journalistes qui rédigent «la première ébauche de l’histoire» d’inventer sciemment des faits. S’ils le font – que ce soit par accident ou par conception – ils sont soumis à une correction publique ou à un tribunal.

S’ils criaient «licence artistique» pour piratage téléphonique ou «liberté d’expression» pour avoir offensé ou incité à la haine, ils seraient mis au pilori, condamnés à une amende ou emprisonnés.

Un contrat de 97 millions de livres sterling à Hollywood et une envie incontrôlable d’insulter un monarque ne seraient pas, du moins en Grande-Bretagne, une défense plausible.

Pour moi, l’histoire peut prendre soin d’elle-même. Seuls les descendants de Richard III ont besoin de se plaindre de la représentation que Shakespeare fait de lui, comme ils le font encore avec vigueur.

Lorsque les créateurs de Darkest Hour ont voulu masser les vues obsolètes de Churchill sur la race en lui faisant parler de poésie à un homme noir sur le métro de Londres, nous avons tous ri.

Les riches et les célèbres peuvent, pour la plupart, gérer leur propre réputation, bien que Dieu sache ce que les démons d’Hollywood ont en réserve pour Donald Trump.

Mais je m’inquiète pour la vérité, en particulier la vérité sur le présent. Quand on nous donne une version qui est biaisée – pour faire un profit ou pousser un credo politique – nous devons être sur nos gardes. La mort de Diana est-elle maintenant destinée à nourrir tous les théoriciens du complot?

Je suis sûr que les hackers de Moscou qui ont sauvé Hillary Clinton et les Chinois qui inventent les crimes des dissidents de Hong Kong seraient heureux de se rallier à Morgan, soutenant des inexactitudes justifiées par la cause d’une vérité supérieure. C’est la devise des fausses nouvelles.

Les médias sociaux ont fait un changement radical dans l’attitude du public envers le monde extérieur. Si c’est sur mon écran, ça doit être vrai.

Les théoriciens du complot de droite, les saboteurs de gauche, les anti-vaxxers, les trolls, les observateurs d’infractions et les surveillants réveillés profitent d’une saison ouverte, libérés pour assiéger la vérité de tous les côtés.

Ils n’ont pas besoin de craindre un crayon rédactionnel. D’un simple clic sur un bouton d’envoi, le mensonge proverbial fait le tour du monde en quelques secondes avant que la vérité ne fasse son apparition.

Péniblement lentement, les réseaux sociaux sont enfin sous le regard réglementaire. Les plateformes devront bientôt faire face à une obligation éditoriale claire de contrôler le matériel qu’elles publient effrontément – comme les journaux et les éditeurs ont depuis longtemps à le faire.

Dieu nous en préserve si cela conduit à un retour à la censure d’État. Mais la vérité doit être protégée si le domaine public ne doit pas être inondé de mensonges.

Dans le cas de The Crown, le secrétaire à la Culture Oliver Dowden veut que Netflix précède chaque épisode avec un avertissement selon lequel « certaines scènes sont fictives ». Pourquoi pas, s’ils peuvent mettre en garde contre la boulimie? Mais quelles scènes cela signifierait-il?

Pourquoi ne pas simplement dire la vérité?