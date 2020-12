Le maître en chef d’Eton s’est déplacé pour rassurer les parents sur son engagement en faveur de la «liberté intellectuelle» hier après qu’un professeur d’anglais a été limogé suite à une conférence controversée.

Simon Henderson a nié qu’il voulait « mettre fin au débat » à l’école de 42 500 £ par an.

Dans une lettre aux parents, il a insisté sur le fait que l’importance de «la pensée indépendante et de la liberté intellectuelle» était «non négociable» à Eton.

Cependant, il a ajouté: « Je veux aussi que les garçons et le personnel se sentent à l’aise d’être qui ils sont et qu’ils traitent les différences les uns avec les autres avec compréhension, tolérance et respect mutuel.

«Eton ne s’excuse pas d’avoir enseigné à nos élèves l’importance de ces choses.

Il a refusé de commenter en détail le limogeage de Will Knowland, qui a attiré des dizaines de milliers de livres sterling en dons vers un tribunal.

M. Henderson a cependant souligné que le processus disciplinaire initial après la conférence controversée sur le «paradoxe du patriarcat» a été dirigé par «trois de nos professeurs les plus expérimentés» et non par le directeur lui-même.

Les conservateurs s’affrontent pour laisser entrer des écolières Le secrétaire à l’éducation a appelé Eton à supprimer son interdiction des écolières – au grand dam du vieux Jacob Rees-Mogg. Gavin Williamson, qui a lui-même fréquenté une école polyvalente à Scarborough, a déclaré à l’émission Today de Radio 4: « Je serais très favorable à ce qu’Eton prenne des filles. Je pense que ce serait un bon pas en avant. En réponse, M. Rees-Mogg a déclaré: « Même si j’aimerais que ma propre fille y aille, je pense que cela fonctionne très bien tel quel, merci beaucoup. » Le n ° 10 a déclaré que les écoles non mixtes étaient «une partie importante de notre système éducatif diversifié», mais a ajouté: «Si Eton devenait une école mixte, nous soutiendrions évidemment cela. Eton a confirmé qu’il n’avait « aucun plan » pour le faire.

La conférence n’a jamais été donnée à Eton, mais une vidéo du Patriarchy Paradox a été téléchargée sur la propre page YouTube de M. Knowland.

Il a été limogé après avoir refusé de le démonter.

Certaines personnalités qui ont initialement soutenu M. Knowland – y compris le psychologue de Harvard Steven Pinker – se sont maintenant distancées après en avoir appris davantage sur la conférence, qui comprenait des statistiques incorrectes sur le viol.

M. Knowland a également cité avec approbation un article disant que les femmes voulaient être « submergées par le pouvoir absolu de la masculinité ».

La tempête a vu M. Henderson accusé d’avoir présidé une atmosphère « progressiste » proche du « fondamentalisme religieux » par le professeur de théologie d’Eton, le Dr Luke Martin.

Rompant son silence sur la question, M. Henderson a déclaré aux parents: «Je crois passionnément que nos élèves doivent apprendre à penser par eux-mêmes plutôt que d’attendre qu’on leur dise quoi penser. Suggérer que je crois le contraire n’est tout simplement pas vrai.

Eton a déclaré que le limogeage de M. Knowland ne représentait pas une attaque contre la liberté d’expression, mais était simplement une question de maintien de la discipline du personnel et de préservation de la réputation de l’école du Berkshire.

Fondé en 1440, il a formé 20 premiers ministres, dont Boris Johnson.