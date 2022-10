Simon Gregson de Coronation Street sur des béquilles alors que la star de Steve McDonald boitille dans une botte orthopédique

La star de CORONATION Street, Simon Gregson, a suscité des inquiétudes alors qu’il est photographié portant une botte au pied et utilisant des béquilles.

L’acteur, qui joue Steve McDonald dans le feuilleton ITV, a été repéré alors qu’il se rendait dans une jardinerie du Cheshire le jour de son anniversaire.

Simon a suscité des inquiétudes après avoir porté une botte au pied[/caption]

L’acteur a été photographié lors d’une sortie d’anniversaire dans le Cheshire[/caption]

Il a semblé faire des gestes avec ses béquilles[/caption]

Enfilant un pull orange vif et une simple casquette noire pour la sortie d’anniversaire, les blessures de Simon restent un mystère.

La blessure inconnue l’a obligé à porter une botte en plastique alors qu’il a été vu boitillant de sa voiture à l’entrée de la jardinerie.

Simon a été vu boitillant et faisant des gestes avec ses béquilles lors de la sortie d’anniversaire.

Simon est apparu pour la première fois sur les écrans en tant que Steve en 1989 lorsqu’il est arrivé aux côtés de sa mère Liz jouée par Beverly Callard.

Steve s’est forgé une réputation sur Coronation Street en tant qu’homme à femmes et a été marié SEPT fois à cinq femmes.

Ils incluent la première épouse Vicky Arden, jouée par Chloe Newsome, deux mariages avec Karen McDonald, jouée par l’actrice acclamée Suranne Jones avant d’épouser la grande gueule capricieuse Becky McDonald, jouée par Katherine Kelly, dont la carrière a démarré après le spectacle avec Katherine va apparaître dans certains des drames les plus médiatisés de la télévision.

Il a épousé pour la première fois sa femme actuelle Tracy Barlow en 2012 avant de se séparer avant de se marier à nouveau en 2018 dans ce qui est devenu le mariage le plus long et le plus stable de Steve, mais il a épousé son amour intermittent Michelle Connor, interprétée par la star de Strictly Kym Marsh, dans entre.

Simon s’est également récemment diversifié dans la télé-réalité.





Après avoir initialement refusé des offres pour apparaître dans des programmes de téléréalité, en 2018, il a remporté Celebrity Haunted Mansion, animé par Christine Lampard, et a battu ses co-stars telles que Katie Price, la favorite de This Morning Alison Hammond et le chanteur Blue Simon Webbe.

L’année dernière, il a terminé deuxième derrière son compatriote star du feuilleton Danny Miller dans I’m A Celebrity, battant le chanteur des Saturdays Frankie Bridge à la deuxième place.

La star visitait une jardinerie[/caption]

Il a été aperçu en train de boitiller pendant son voyage[/caption]

Il est surtout connu pour jouer Steve McDonald dans Corrie[/caption]

Simon est retourné à sa voiture après le voyage[/caption]