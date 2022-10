Simon Gregson de Coronation Street appelle des chasseurs de fantômes dans son manoir du Cheshire après avoir été convaincu qu’il est hanté

Le vétéran de CORONATION Street, Simon Gregson, est convaincu que sa maison est hantée et a fait appel à une équipe spécialisée de chasseurs de fantômes pour enquêter.

L’acteur, qui joue Steve McDonald dans le feuilleton à succès d’ITV, s’est inscrit à la version célébrité de Help! Ma maison est hantée.

Les initiés ont déclaré que Simon, 48 ans, était certain qu’il y avait un esprit à l’intérieur de sa maison dans le Cheshire et qu’il voulait l’explorer davantage.

Une source a déclaré: “Simon est vraiment dans le paranormal et il pense qu’il pourrait y avoir une présence à l’intérieur de sa maison.

«Il voulait faire appel à une équipe de spécialistes pour se pencher sur la question.

“Simon a réussi à faire d’une pierre deux coups, car Discovery a entendu parler de son intérêt et l’a invité à l’émission.”

Le tournage de la nouvelle série commence ce mois-ci.

Simon, qui travaille sur Coronation Street depuis trois décennies, a précédemment déclaré qu’il croyait avoir été hanté auparavant.

Le père marié de trois enfants a déclaré: “J’aime tous les trucs surnaturels.

“Je pense que, pour être honnête avec vous, la raison en est que ce serait tellement bien s’il y avait autre chose après.





“Il y a eu des moments effrayants. J’avais l’habitude de vivre dans cet appartement à Cheadle il y a longtemps, et il y avait définitivement quelque chose là-bas.

« Une nuit, nous ne sommes pas rentrés à la maison, nous étions ailleurs, et l’un des voisins est devenu complètement fou du fait que les portes claquaient, que les micro-ondes continuaient de s’allumer et de s’éteindre.

«George – qui était mon chinchilla – vivait dans la chambre d’amis, a crié un cri très aigu et ils ne le font que lorsqu’ils sont terrifiés.

“Alors de quoi avait-il peur ?”

Auparavant, des stars telles que Charlotte Crosby, Joey Essex et Martin Roberts sont apparues sur Celebrity Help My House Is Haunted.

Comme Simon, la star de Dancing On Ice, Joey, est devenue convaincue qu’il était hanté.

Il a dit : « J’ai l’impression d’avoir déjà vu un fantôme de toute façon.

“J’en ai vu un dans ma maison une fois je pense – il était juste assis à côté de moi, essayant de me parler de la vie.”

Au cours de l’épisode de Charlotte, on lui a dit que sa maison était hantée par des membres de sa famille.

Le médium de la télévision Ian Lawman lui a dit: “Votre maison était hantée par les ancêtres de votre famille, c’est pourquoi vous avez été attiré par cette maison.”

