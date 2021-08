Simon dit que les ventes dans les centres commerciaux sont revenues aux niveaux d’avant la pandémie en juin

Un panneau Simon Property Group dans le centre commercial Westchester à White Plains, New York.

Simon Property Group a vu les ventes de ses centres commerciaux et centres d’usine rebondir aux niveaux d’avant la pandémie au cours de son dernier trimestre fiscal, alors que les Américains achetaient des vêtements, des chaussures et d’autres articles.

Le directeur général de Simon Property, David Simon, a déclaré lundi aux analystes que les ventes au détail dans ses propriétés en juin étaient comparables aux niveaux de juin 2019, et en hausse de 80% par rapport à l’année précédente. Certaines parties des États-Unis ont enregistré des ventes supérieures aux niveaux de 2019, a-t-il ajouté.

Le plus grand propriétaire de centre commercial américain espère que les tendances à l’amélioration amèneront les entreprises à signer de nouveaux baux. L’entreprise a cherché à combler les espaces libérés par des marques qui ont fait faillite ou ont dû fermer des magasins.

Pour la période de trois mois terminée le 30 juin, le taux d’occupation de Simon Property était de 91,8%, en baisse par rapport à 92,9% il y a un an et à 94,4% deux ans plus tôt.

« Nous continuons de voir une demande d’espace dans l’ensemble de notre portefeuille, de la part de locataires locaux, régionaux et nationaux en bonne santé, d’entrepreneurs, de restaurateurs et d’une demande à usage mixte … elle augmente de jour en jour », a déclaré David Simon.

« Nous avons encore un trou à creuser à cause des faillites auxquelles nous avons dû faire face pendant la pandémie », a-t-il ajouté. « Mais je suis très content de l’activité. »

Les actions Simon ont augmenté de près de 3% dans les échanges prolongés. L’action a augmenté de plus de 48% depuis le début de l’année. Simon Property Group a une capitalisation boursière de 41,5 milliards de dollars.

Les observateurs du secteur de la vente au détail s’attendent à une solide rentrée scolaire, car les enfants ont hâte de retourner en classe et les adultes de retourner au bureau. Ces derniers jours, les détaillants de Kohl’s à Home Depot ont réimposé les mandats de masque pour les travailleurs, dans l’espoir de contenir une récente augmentation des cas de Covid-19. Une variante delta hautement contagieuse s’est propagée, en grande partie parmi les Américains non vaccinés.

Interrogé sur la variante delta, David Simon a déclaré que la société n’imposerait pas de vaccins aux acheteurs et aux locataires, mais qu’elle continuerait de les encourager.

« Nous n’avons pas vu dans un centre commercial fermé une légère augmentation des cas de Covid », a-t-il déclaré. « Nous devons nous masquer. Nous allons nous masquer. Et je pense que le consommateur… avance dans cet environnement en ce moment. »