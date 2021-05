Simon Cowell revient à America’s Got Talent pour la bande-annonce de la saison 16 après s’être cassé le dos dans un horrible accident de vélo

SIMON Cowell est revenu à America’s Got Talent pour la bande-annonce de la saison 16 après s’être cassé le dos dans un horrible accident de vélo.

Simon, 61 ans, est apparu dans la promo, qui a également présenté un comédien Howie Mandell, 65 ans, acteur Terry Crews, 52 ans, actrice Sofía Vergara, 48 ans et mannequin Hedi Klum, 47.

8 Simon a mentionné le « ton dominant » dans l’aperçu Crédit: NBC

8 Sofia et Simon acclament un concurrent Crédit: NBC

Dans le clip, Simon a évoqué la pandémie et déclaré: « Le ton dominant est que vous l’avez traversée. Et maintenant, faire le spectacle signifie plus que toute autre chose. »

On peut voir Simon acclamer la performance «incroyable» et «inspirante» d’un concurrent.

Dans l’aperçu, la personnalité de la télévision semblait plus mince avec sa chemise déboutonnée.

Récemment, l’ancienne petite amie du magnat de la musique, Sinitta, 52 ans, a taquiné un retour triomphant.

8 Simon est apparu dans la promo pour America’s Got Talent Crédit: NBC

Au cours de Good Morning Britain, Sinnatta a déclaré: « Je ne sais pas si ce sera cette année ou l’année prochaine, mais il travaille sur un X Factor remanié dont je suis très enthousiasmé. »

Le 14 mai, Simon a été repéré sur une balade à vélo avec sa copine Lauren Silverman, 43.

En raison de sa perte de poids, la star de BGT avait l’air mince tout en montrant ses jambes toniques dans une paire de shorts blancs.

8 Heidi est apparue dans la promo aux côtés de Simon Crédit: NBC

Simon portait une veste de motard noire pendant le trajet et se couvrit le visage avec ses lunettes de soleil.

Après son copain, Lauren portait un jean bleu, un t-shirt blanc et une veste crème.

Lauren et Simon partagent leur fils de sept ans, Eric.

Lauren partage également Adam, 15 ans, avec Andrew Silverman

Simon était sur un long chemin vers la guérison depuis qu’il était presque paralysé.

8 Howie, Heidi, Sofia et Simon photographiés ensemble pour promouvoir leur émission de télévision Crédits: Getty

Le juge X Factor est tombé de son vélo électrique en août.

Simon a eu besoin d’environ six heures de chirurgie car sa colonne vertébrale avait été brisée à trois endroits.

Le soleil a révélé que l’état de Simon était si mauvais qu’il a été contraint de se retirer du tournage de Britain’s Got Talent l’année dernière.

La danseuse Ashley Banjo, 32 ans, a remplacé Simon à la place sur le panel de juges.

8 Terry est apparu dans l’aperçu pour promouvoir la seizième saison Crédit: NBC

Depuis l’accident, Simon s’est embarqué sur un régime de santé et de remise en forme.

Il est passé de la consommation de rouleaux de saucisses et de hamburgers à un régime à base de plantes.

Cependant, dans une interview avec The Sun l’année dernière, Simon a admis en janvier qu’il mangeait toujours de la viande blanche, comme du poulet et de la dinde.

8 Lauren et Simon photographiés avec Eric et Andrew Crédit: © 2020 The Mega Agency

8 Simon a taquiné une performance « incroyable » dans l’aperçu Crédit: NBC

Parlant de l’accident, Simon a déclaré: «Je n’ai jamais été dans cette situation de ma vie où vous ne pouvez littéralement pas bouger.

«La douleur était hors du commun. Mais vous devez rester positif.

«Je me suis promis d’être plus en forme qu’avant l’accident. Effectivement, c’est ce qui s’est passé.