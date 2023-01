Simon Cowell révèle pourquoi il a refusé une opportunité d’avoir son propre talk-show

Simon Cowell explique franchement pourquoi il n’animera probablement jamais de talk-show.

Lors d’une récente interview, Cowell a révélé qu’il avait presque son propre talk-show, mais a décidé qu’il ne pouvait pas le faire à la dernière minute.

“Je suis arrivé au point où ils ont construit le décor, et j’ai commencé à être anxieux, puis vraiment stressé. Et je suis juste sorti de la réunion”, a déclaré Cowell à E! Des nouvelles. “J’ai juste dit que je ne pouvais littéralement pas faire ça. Je ne pouvais tout simplement pas parler aux gens toute la journée. Je ne suis pas très doué pour parler.”

Si Cowell avait suivi son émission, il n’aurait pas été le premier ancien d'”American Idol” à emprunter cette voie. La gagnante de la première saison, Kelly Clarkson, anime sa quatrième saison de “The Kelly Clarkson Show” sur NBC, et Jennifer Hudson, qui est arrivée septième de la saison 3 de l’émission, anime “The Jennifer Hudson Show”.

SIMON COWELL RÉVÈLE COMMENT SON FILS A CHANGÉ SON STYLE DE JUGEMENT : “J’AI BEAUCOUP PLUS D’EMPATHIE”

Cowell est devenu célèbre en tant que membre du jury original de “American Idol” aux côtés de Paula Abdul et Randy Jackson. Il était connu pour être le juge le plus sévère, n’ayant pas peur de dire ce que tout le monde pensait. Il a également jugé les versions britannique et américaine de “X Factor” et fait actuellement partie du jury de “America’s Got Talent” et de “Britain’s Got Talent”.

Le célèbre juge a récemment parlé à Fox News Digital de l’évolution de son style de juge depuis qu’il a accueilli son fils Eric en 2014. Il a expliqué que depuis la naissance de son fils, il a désormais “beaucoup plus d’empathie pour les plus jeunes” qui auditionnent.

“La vérité est que vous voulez que tout le monde réussisse. Je suis juste frustré quand les gens… ne font pas bien ou ne prennent pas leur propre décision. … C’est frustrant”, a déclaré Cowell. “Quand j’ai commencé à faire ces émissions, ils ont juste eu plein de gens horribles et m’ont demandé de les commenter. ‘Eh bien, ils sont tous horribles. Qu’est-ce que tu veux que je dise ?’ Puis, au fil des ans, je pense que les gens se sont améliorés maintenant.”

Cowell a été crédité pour la formation des groupes musicaux One Direction et Fifth Harmony et le lancement de la carrière de Leona Lewis.

Pour célébrer le 12e anniversaire de la formation de One Direction, une vidéo inédite de Cowell et de ses collègues juges Louis Walsh et Nicole Scherzinger réunissant One Direction a été publiée en juillet 2022.

La vidéo montrait Scherzinger suggérant qu’ils forment “un groupe de garçons imaginaires au lieu de simplement dire non” à ceux qui n’étaient pas nécessairement prêts à le faire en solo. Niall Horan a été le premier membre sélectionné et il a été jumelé avec Harry Styles.

Scherzinger est devenu excité lorsque Louis Tomlinson a été ajouté, en disant: “Oui. C’est le groupe de garçons le plus mignon de tous les temps. … Les petites filles vont les adorer.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Ils sont tout simplement trop talentueux pour s’en débarrasser, et ils ont juste le bon look et le bon charisme sur scène. Je pense qu’ils seront vraiment géniaux dans un groupe de garçons ensemble”, a ajouté Scherzinger. “Ce sont comme des petites étoiles, donc vous ne pouvez pas vous débarrasser des petites étoiles, vous savez ? Alors vous les mettez toutes ensemble.”

Bientôt Liam Payne et Zayn Malik ont ​​été ajoutés.

“Maintenant, c’est une bonne idée”, a déclaré Cowell. “Oh mon Dieu. C’est la catégorie que je veux. C’est eux.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Scherzinger a abordé la vidéo lors d’une apparition dans un épisode de “Sherri”.

“Honnêtement, je n’ai jamais pensé que cette séquence verrait le jour. … Je pensais que Simon l’avait brûlée”, a déclaré Scherzinger après que l’animatrice Sherri Shepherd ait déclaré : “J’ai toujours pensé que c’était Simon Cowell qui avait donné naissance à One Direction.”