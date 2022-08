Simon Cowell révèle comment son fils a changé son style de jugement : “J’ai beaucoup plus d’empathie”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Simon Cowell a expliqué comment son style de jugement avait changé au fil des ans, et il doit remercier son fils pour cela.

“J’ai un fils, j’ai beaucoup plus d’empathie pour les jeunes artistes”, a déclaré Cowell à Fox News Digital sur le tapis rouge de “America’s Got Talent”.

L’homme de 62 ans personnalité de la télé-réalité est fiancée à Lauren Silverman. Cowell et sa fiancée mondaine se fréquentent depuis 2004 et, en 2014, les deux ont eu un fils Eric, maintenant âgé de 8 ans.

“La vérité est que vous voulez que tout le monde réussisse. Je suis juste frustré quand les gens… ne font pas bien ou ne prennent pas leur propre décision… C’est frustrant”, a déclaré Cowell.

Cowell, qui fait partie de l’AGT depuis 2016, était également l’un des premiers juges de “American Idol”. De nombreux téléspectateurs ont vu ses critiques comme sévères, mais il a aidé à façonner de nombreux artistes talentueux au fil des ans.

“Quand j’ai commencé à faire ces émissions, ils ont juste eu plein de gens horribles et m’ont demandé de les commenter. ‘Eh bien, ils sont tous horribles. Qu’est-ce que tu veux que je dise ?’ Puis, au fil des ans, je pense que les gens se sont améliorés maintenant.”

Après “American Idol”, Cowell a lancé la carrière d’artistes et de groupes populaires tels que Leona Lewis, One Direction et Fifth Harmony.

Hier soir, dans “America’s Got Talent”, Simon a peut-être découvert une autre star.

La chanteuse de quatorze ans Sara James a reçu le Golden Buzzer de Simon lors de sa performance en juin. Hier soir, dans l’émission NBC, elle a encore une fois époustouflé les juges avec sa performance de “Rocketman” d’Elton John.

“J’ai pleuré comme un bébé”, a déclaré James à Fox News Digital.

“C’est super, super émouvant pour moi d’être ici sur cette scène… devant le public américain.”

Cowell a prédit qu’elle aura une belle carrière après la fin de la saison.

“Si nous n’avions pas des gens comme Sara, nous ne serions pas en mesure de faire ces émissions”, a déclaré Cowell.

“Vous priez chaque année pour trouver quelqu’un de formidable, et il aura une belle carrière par la suite. J’ai le sentiment que cela va arriver à nos artistes ce soir.”

Le juge “America’s Got Talent” a partagé ses réflexions sur les performances, déclarant à Fox News Digital : “On ne sait jamais vraiment à quoi s’attendre dans une émission en direct. C’était amusant. C’était intéressant. Tout le monde n’était pas génial”, a-t-il noté.

“À mon avis, le dernier acte était dans une ligue différente, une ligue vraiment différente. Mais nous verrons si l’Amérique est d’accord.”