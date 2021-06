Simon Cowell qualifie ce numéro de World Taekwondo de meilleur qu’il ait vu

L’équipe de démonstration de World Taekwondo a peut-être raté les Jeux olympiques de Tokyo en 2021, mais elle a remporté l’or aux Jeux olympiques du talent : « America’s Got Talent » de NBC.

« Nous avons été invités à nous produire aux Jeux olympiques mais malheureusement nous n’avons pas pu le faire à cause de COVID », a déclaré mardi le groupe, faisant référence à la pandémie mondiale qui a reporté les Jeux olympiques d’un an. (L’épisode de mardi a été réduit à une heure en raison des essais olympiques de natation aux États-Unis.)

Simon Cowell a répondu: « Vous pourriez donc dire que vous nous avez choisis plutôt que les Jeux olympiques. »

Lorsque l’équipe de démonstration de World Taekwondo a pris le devant de la scène, il était évident qu’elle avait reçu une invitation convoitée. Les athlètes de taekwondo ont captivé les juges et le public avec une démonstration de force et de discipline de haut vol.

Ils ont combiné des séquences d’action qui semblaient tout droit sorties d’un film hollywoodien à gros budget avec une habileté complexe pour casser des dizaines de makiwaras (planches de bois) difficiles à placer. Ils ont terminé leur performance avec une banderole qui disait : « La paix est plus précieuse que le triomphe. »

Cowell a qualifié ce qu’ils ont fait de « l’une des choses les plus extraordinaires que j’ai vues depuis toutes les années où je suis sur » America’s Got Talent « » (et cela veut dire quelque chose depuis que Cowell a créé la série en 2006.)

Le jury a accepté. Heidi Klum a déclaré que l’acte de l’équipe de démonstration de World Taekwondo lui avait donné la « chair de poule » et que Sofia Vergara les a qualifiées de « perfection ».

« Je n’ai jamais rien vu de tel de ma vie », a déclaré Howie Mandel. « La discipline qui est impliquée, le message que vous avez, incroyable. »

L’animateur Terry Crews a été tellement impressionné qu’il a donné sa propre critique, une première pour lui cette saison.

« Il ne s’agit pas de se battre. C’est une question de courage. C’est une question de confiance et de respect. Et je respecte ce que vous avez fait ici aujourd’hui comme personne d’autre », a déclaré Crews, enthousiaste. « Vous n’avez pas pu vous rendre aux Jeux olympiques et obtenir une médaille d’or, mais je vais vous donner quelque chose d’or tout de suite. »

Les équipes ont frappé le Golden Buzzer, envoyant l’équipe de démonstration du World Taekwondo directement aux spectacles en direct. Le groupe d’athlètes mondiaux, de la Corée du Sud aux États-Unis, s’est embrassé alors qu’ils sautaient de haut en bas sous des confettis dorés.

Quel que soit le résultat, Mandel a déclaré: « J’irais acheter des billets et je verrais ça n’importe où. »

« America’s Got Talent » revient la semaine prochaine à son heure normale de 20 h HNE/PST sur NBC.