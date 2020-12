Simon Cowell envisagerait de poursuivre les fabricants du vélo électrique pour s’être cassé le dos en août.

Un dénonciateur de la société a décrit la machine de 20000 £ comme un « piège mortel » et un « accident en attente de se produire » pour Simon, 61 ans, qui n’avait « aucune formation » avant de l’essayer, selon The Sun.

Cowell a subi six heures de chirurgie après être tombé du Swind EB-O1 – qui serait 60 fois plus puissant qu’un vélo électrique normal.

Selon l’initié, la machine atteint des vitesses de 60 mph, est interdite sur les routes britanniques a «des bizarreries de conception qui pourraient faire voler des pilotes inexpérimentés».

«C’est comme essayer de contrôler un cheval sauvage qui se cabre», ont-ils affirmé.

Selon certaines rumeurs, Simon et son équipe juridique « réfléchissent » à l’opportunité de poursuivre en justice la société qui a fabriqué le vélo.

Les experts disent que Simon pourrait recevoir jusqu’à 10 millions de livres sterling pour la perte de revenus, les factures médicales et l’indemnisation pour la douleur qu’il a subie après être tombé du vélo électrique.

Le père avait testé le vélo électrique dans l’allée de son manoir de Malibu lorsque l’incident s’est produit.

La partenaire de Simon, Lauren Silverman, et son fils Eric, six ans, auraient été là à l’époque.

Parlant de l’hôpital, Simon a plaisanté: « J’aurais dû lire le manuel. »

On s’attend à ce qu’il se rétablisse complètement, mais on dit qu’il est «préoccupé» par la sécurité des autres personnes utilisant les vélos.

Un porte-parole de la star a déclaré au Sun: « Simon est naturellement extrêmement préoccupé par la sécurité des autres en ce qui concerne ce vélo. Nous avons fait pression sur le fabricant à ce sujet et continuerons de le presser, y compris en ce qui concerne les affirmations du ancien membre du personnel. »

Le père s’est tourné vers le vélo après avoir adopté un nouveau mode de vie plus sain qu’il l’a vu perdre plus de quatre pierres ces dernières années.