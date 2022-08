Simon Cowell plaisante “Je n’ai aucun talent” et révèle le secret pour être un juge de haut niveau

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Simon Cowell juge les candidats sur “America’s Got Talent” depuis des années, mais il a révélé que s’il se produisait sur scène, son acte pourrait ne pas impressionner le public.

“Mon talent, c’est de savoir que je n’ai pas de talent… c’est pourquoi je suis assis là où je suis”, a plaisanté Cowell à Fox News Digital sur le tapis rouge de “America’s Got Talent”.

Cowell a ensuite révélé le secret pour être l’un des meilleurs juges du concours de talents populaires.

“J’espère dire ce que pensent les gens à la maison. Pas tout le temps. De temps en temps”, a fait remarquer le juge “America’s Got Talent”.

Hier soir, deux actes sont sortis vainqueurs et ont impressionné les quatre juges – Metaphysics et le comédien Mike E. Winfield.

La personnalité de la télé-réalité de 62 ans a soutenu que la performance d’intelligence artificielle de Metaphysics et la comédie de Winfield étaient deux des meilleures de la série.

Pendant la performance de Metaphysics, le groupe a utilisé la technologie de l’IA pour créer l’illusion que l’hôte Terry Crews, ainsi que les juges Howie Mandel et Cowell chantaient “Nessun Dorma” de l’opéra Turandot de Giacomo Puccini.

Cowell a prédit qui remportera le grand prix de l’émission d’un million de dollars.

“Je pense que c’est vraiment clair ce soir. Ce sera moi, Howie et Terry, ce qui était hilarant, et je pense que Mike, le comédien, je pense qu’ils étaient les meilleurs deux par un mile, et l’Amérique a raison semaine, après semaine, après une semaine”, a-t-il déclaré à Fox News Digital.

La métaphysique était ravie d’apprendre que les juges de “America’s Got Talent” pensaient qu’ils étaient l’acte “numéro un”.

Lorsque Fox News Digital a demandé ce que le groupe pensait de la réaction de Cowell à leur performance, ils ont répondu : “C’était un honneur.”

“Quand nous sommes sortis de scène, [Simon] est venu vers nous, il nous a serré la main et…[said] ‘génie, c’est du génie'”, nous a dit un membre de Metaphysics à propos de l’interaction.

Cowell a poursuivi en disant que l’acte de Metaphysic était encore plus drôle la deuxième fois.



“Je pense que le choix de la chanson était génial. Tout était parfait. J’ai adoré”, a-t-il déclaré.

“America’s Got Talent” est diffusé les mardis et mercredis sur NBC.