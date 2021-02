Le magnat de la musique et patron de X Factor, Simon Cowell, a rompu son silence à propos de l’accident de vélo qui « a presque brisé sa colonne vertébrale en morceaux ».

En août, les fans ont retenu leur souffle alors que le juge de la BGT, Simon, a été transporté d’urgence à l’hôpital pour une intervention chirurgicale d’urgence après un accident sur son vélo électrique à Malibu.

Heureusement, les médecins ont pu le mettre sur la voie de la guérison – mais maintenant, Simon a dit que c’était un quasi-accident, et il craignait même de ne plus jamais marcher.

S’adressant sur Extra TV à Terri Seymour, la star a rappelé: « Cela aurait pu être bien pire. Quand j’ai vu la radiographie, j’aurais presque pu briser ma colonne vertébrale en morceaux, donc je n’aurais littéralement pas pu marcher.







« ‘Je savais que je m’étais cassé le dos la minute où j’ai atterri. C’était vraiment très soudain et ça m’a fait mal. »

L’ami proche Terri était même resté à l’extérieur de l’hôpital par souci pour Simon et sa petite amie Lauren Silverman et leur fils Eric, sept ans.

Et Simon a déclaré que sans le soutien et les soins inébranlables de Lauren et Eric, il « n’aurait pas pu s’en sortir » – l’accident les a même rapprochés en tant que famille.







Il a ajouté: « Je n’ai jamais été dans cette situation de ma vie où vous ne pouvez littéralement pas bouger. La douleur était hors du commun … Mais vous devez rester positif …

«Je me suis promis que je serais plus en forme qu’avant l’accident. Effectivement, c’est ce qui s’est passé.

Six mois plus tard, Simon est de retour au travail.







BGT et son frère américain sont allés de l’avant sans la puissance de Simon, mais les deux ont été des réussites.

Malheureusement, il n’a pas pu revenir de l’autre côté de l’étang pour les concerts de BGT après que les médecins aient ordonné de se reposer et de guérir avant de se remettre à son travail.

Heureusement, la star de la diversité, le juge de Dancing On Ice et l’ancien de BGT Ashley Banjo étaient sur place pour prendre sa place.

BGT n’ira pas de l’avant cette année après que les patrons d’ITV aient choisi de le retirer au milieu de la pandémie.