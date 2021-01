Les finances de Simon Cowell n’ont pas été à l’abri de la dévastation économique du coronavirus.

Le magnat de la musique, 61 ans, a vu les bénéfices de sa société de télévision SimCo Ltd prendre un énorme succès au cours des 12 derniers mois.

Le Sun rapporte que l’entreprise a réalisé 34,6 millions de livres sterling de bénéfices en 2019, mais en 2020, le chiffre était nettement inférieur à 5,8 millions de livres sterling.

En raison du nombre plongeant Simon ne s’est pas payé, les documents déposés à la Companies House pour l’entreprise et vus par le point de vente le confirment.

Les journaux indiquent que le père d’une société de juges talentueux a collecté 17,7 millions de livres sterling au cours des 12 derniers mois, l’année précédant le chiffre de 65,5 millions de livres sterling.









Partageant les réflexions du hotshot sur 2020 et son entreprise, une source a déclaré à la publication: «Tout le monde dans l’industrie de la télévision a été touché par la pandémie et la société de Simon a subi des coups considérables.

«Avec The X Factor reposé et BGT en proie à des problèmes, l’année a été lente.

«Simon est un homme d’affaires avisé, cependant, et il sera sans aucun doute de retour au sommet au cours des 12 prochains mois.

Au cours de l’été 2020, Simon a raté sa corde de rotation de « centimètres » après être tombé de son vélo électrique lors de son test chez lui à Malibu.







(Image: Getty)



Simon a eu besoin de six heures de chirurgie d’urgence et a également eu une tige insérée dans son dos pour faciliter son rétablissement.

À la suite de cet accident dramatique, Simon a été contraint d’annuler toutes ses apparitions à la télévision et a même été contraint de se retirer de la finale de The Britain’s Got Talent.

Simon a été remplacé par Ashley Banjo dans l’émission ITV, le danseur Diversity se révélant être un énorme succès auprès des téléspectateurs.







(Image: Getty)



Bien que Simon ait dû faire face à des mois de rétablissement, le magnat de la musique ne cesse de se renforcer alors que nous approchons de la fin de l’année.

Pour célébrer Noël et le Nouvel An avec style, Simon et sa petite amie Lauren Silverman se sont envolés pour la Barbade avec leur fils Eric, six ans.

Au cours de la somptueuse brèche, Simon a dévoilé une énorme cicatrice le long de sa colonne vertébrale qui a été laissée après avoir subi une intervention chirurgicale d’urgence après son horrible accident de vélo.