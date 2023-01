Simon Cowell `` lancera '' le spin-off de BGT avec une tournure majeure après avoir embauché Bruno Tonioli en tant que juge

SIMON COWELL doit devenir fou – il envisage de faire une émission dérivée de Britain’s Got Talent dédiée aux animaux de compagnie.

Je peux révéler que le patron de l’émission ITV1 tient à ce que les animaux soient au centre de son prochain spécial BGT, après l’épisode unique du mois dernier mettant en vedette des magiciens.

Cela survient alors que l’ancien favori de Strictly Come Dancing, Bruno Tonioli, remplacera David Walliams sur le panneau – photographié avec Craig Revel Horwood[/caption]

Simon n’a jamais caché le fait que les animaux – et les chiens en particulier – sont son type d’interprète préféré et il a également révélé précédemment que son acte de rêve serait un chien qui pourrait parler.

Les propriétaires d’animaux qui aspirent à une carrière dans le showbiz feraient donc mieux de s’entraîner.

Une source télévisée a déclaré: «Simon est depuis longtemps un fan des actes d’animaux sur Britain’s Got Talent, donc personne n’a été surpris lorsque la notion d’un spécial amis à fourrure a été évoquée.

« Ultimate Magician a prouvé qu’il y avait un appétit pour ces vitrines spectaculaires, alors pourquoi pas ? Il y a quelques idées sur la table, mais les animaux ouvrent la voie en ce moment. »

Simon tient à étendre la franchise BGT pour la garder fraîche après 16 ans sur nos écrans. Sa composition de juges pour la prochaine série principale a été modifiée pour la première fois en neuf séries.

Comme je l’ai révélé hier, l’ancien favori de Strictly Come Dancing, Bruno Tonioli, remplacera David Walliams dans le panel.

L’ancienne co-vedette italienne de Strictly, Craig Revel Horwood, a été interrogée hier sur Good Morning Britain sur le nouveau travail de son ami, et il a déclaré que son retour sur nos écrans serait plus que bienvenu.

Il a ajouté: “J’adorerais revoir Bruno sur nos écrans et je pense que c’est une excellente position à avoir, donc je lui souhaite tout le meilleur s’il est en lice pour cela.

“Je pense qu’il serait merveilleux de retrouver cette énergie à la télé.”

Bruno serait le juge parfait pour toute spéciale animaux BGT. Il est comme un chiot excité dans le meilleur des cas.

LES SECRETS DE LA FIN DE BONNIE

Le temps de BONNIE Langford sur EastEnders semble être aussi mouvementé dans les coulisses qu’à l’écran.

L’artiste chevronnée, qui a joué Carmel Kazemi dans le feuilleton BBC1 de 2015 à 2018, estime qu’elle a suffisamment de matériel pour créer une émission dans le moule de W1A, le faux documentaire qui se moque de la direction de la BBC.

Le temps de Bonnie Langford sur EastEnders semble être aussi mouvementé dans les coulisses qu’à l’écran[/caption]

Bonnie, dont les fils à l’écran comprenaient Kush, joué par Davood Ghadami, a déclaré: “Les gens qui le regardent diraient:” C’est ridicule, cela n’arrive pas. Mais c’est le cas.

“Le maquillage ou le costume peut aller vers quelqu’un et dire:” Je suis tellement content de faire votre dernier bloc. Ils vont alors, ‘Quoi? Tu veux dire que je n’en fais plus ? Et ils disent: ‘Oh, tu ne savais pas?’.

Bonnie a également déclaré que le feuilleton était si frénétique que les acteurs cachaient des morceaux de leurs scripts derrière des coussins et des tiroirs sur le plateau pour un apprentissage de dernière minute.

JAMES À L’ÉCOLE DES CLOWNS

Le méchant de HAPPY Valley, James Norton, passe son temps libre à essayer d’être. . . un clown.

L’acteur, qui joue le tueur Tommy Lee Royce dans le drame du dimanche soir de la BBC1, a suivi des cours pour améliorer ses talents d’interprète et a même engagé sa fiancée Imogen Poots.

James Norton de Happy Valley passe son temps libre à essayer d’être . . . un clown[/caption]

James a expliqué: «Une partie consiste à tout enlever et à être aussi honnête et vulnérable que possible.

“Vous resterez là et essayerez de faire rire les gens et ils diront simplement:” Non, ce n’est pas drôle. Sortez de scène ».

«Et vous devenez plus faible et plus perdu et vulnérable et misérable, et à votre plus bas absolu, tout le monde commence à rire. Et c’est ton clown. C’est comme une thérapie.

Je m’en tiendrai à écrire à Chère Deirdre.

ENSEMBLE SANDRO POUR LOZZA

SANDRO FARMHOUSE était un favori des fans lors de la dernière série de The Great British Bake Off.

Mais cela devait autant à ses muscles et à son pantalon de cuir qu’à ses talents de cuisinier.

Les admirateurs seront ravis de savoir qu’il a sa propre série – grâce à Lorraine Kelly.

À partir du 1er février, un quatre épisodes intitulé Feel Good Cooking With Sandro sera diffusé sur Lorraine sur ITV1.

Il séduira les téléspectateurs avec des recettes de bien-être, des conseils pour obtenir la cuisson parfaite. . . et comment en faire un moment de « pleine conscience et de réflexion ».

Sandro, qui était finaliste de la série 2022, a déclaré: “Lorraine était un si grand supporter quand j’étais sur The Great British Bake Off et elle m’a défendu depuis.”

Je parie qu’elle a.

EX ÉDUCATION MTV a annoncé Ex on The Beach, obtient un spin-off sous la forme de Ex On The Beach Couples. La nouvelle émission sera diffusée le 21 février à 22h sur MTV et sur Paramount+ le 22 février. La série suit six couples prêts à se fiancer, mais il y a une chose qui les retient : leur ancien partenaire toujours présent.

ALEX DE CORRIE : JE REVIENDRAI

L’ANCIENNE actrice de Coronation Street, Alexandra Mardell, se dit ouverte à un retour dans les Cobbles, neuf mois après son départ.

La gagnante de Strictly Christmas Special, qui a joué Emma Brooker, a fait ses débuts dans la nouvelle comédie ITV1 The Family Pile cette semaine en tant que Gaynor qui aime s’amuser.

Mais étant donné que son personnage de Corrie n’a pas été tué, un retour ne peut être exclu.

Elle a déclaré sur Loose Women: “C’est agréable de savoir que la porte est toujours ouverte. Elle est seulement en Australie, donc on ne sait jamais.

Alexandra a ajouté: “J’ai passé le meilleur moment sur Corrie et j’y suis restée quatre ans. Mais je voulais juste essayer de jouer d’autres personnages.

“Heureusement avec Gaynor, elle était tout le contraire de ce qu’était Emma, ​​donc c’était bien – de faire quelque chose de complètement différent.”

JOEY DIT CULOTTE AU PANTALON

JOEY ESSEX a tout porté, d’une combinaison en Lycra à de minuscules Speedos au nom de la télé-réalité.

Mais il semble que même le farceur de Towie ait ses limites pour les tenues de Dancing On Ice.

Après avoir porté une chemise scintillante et transparente lors de l’émission de dimanche soir, Joey m’a dit : « Je leur ai dit, je suis prêt à tout. Tu peux m’habiller en Donald Duck, comme tu veux.

«Comme je suis partant pour les blagues, je suis partant pour le Lycra, je suis partant pour les étincelles, les costumes amusants, peu importe. Mais si j’ai un stand dans un petit pantalon étriqué, ou quelque chose comme ça, je n’aimerais pas ça.

Et pensez aussi à la facture de faux bronzage.